Tăng gần 100% sau 5 phiên trần liên tục, F88 chính thức đạt vốn hóa 1 tỷ USD, tài sản Chủ tịch Phùng Anh Tuấn lên hơn 3.200 tỷ đồng

Sau khi chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1.200%, cổ phiếu F88 của CTCP Đầu tư F88 đã rời mặt bằng giá “tiền triệu” để về mức giá trên 100.000 đồng, dễ tiếp cận hơn.

Ngay lập tức, F88 đã tăng trần liên tục và buổi sáng ngày 26/1/2026 ghi nhận phiên tăng trần phiên thứ 5 liên tiếp với mức tăng mỗi phiên là 15% trên sàn Upcom.

Tính theo giá điều chỉnh, cổ phiếu này đã tăng 97% từ ngày 19/1/2026 đến nay.﻿

Tại mức giá 242.400 đồng và số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chia là hơn 110 triệu đơn vị, giá trị vốn hóa thị trường của F88 đã lên sát 26.700 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp có vốn hóa 1 tỷ USD tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với tỷ lệ sở hữu 12,04%, khối tài sản dựa trên cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT Phùng Anh Tuấn là 3.200 tỷ đồng. Ông Ngô Quang Hưng – Thành viên HĐQT, nắm 10,87% vốn cổ phần tương đương 2.900 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 tổ chức vào tháng 10, dữ liệu do F88 công bố cho biết, đơn vị này đang duy trì vị thế số 1 trong mảng cho vay cầm đồ hiện đại với nền tảng khách hàng 1,3 triệu người, dư nợ cho vay tại thời điểm cuối tháng 9/2025 đạt 6.413 tỷ đồng, tăng trưởng 40% kể từ đầu năm.

Trong đó, 5.133 tỷ đồng cho vay qua F88 và 1.280 tỷ đồng là dư nợ vay hợp tác với ngân hàng CIMB và MB.

9T2025, F88 đạt 603 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 2,5 lần cùng kỳ và hoàn thành 89,5% kế hoạch năm.