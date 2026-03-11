Tăng Duy Tân và Bích Phương lại vậy nữa rồi

Chuyện tình cảm giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương từ lâu đã trở thành đề tài khiến cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Dù chưa chính thức xác nhận "danh phận" nhưng mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau đều lập tức gây bàn tán. Và mới đây, một khoảnh khắc chung của cặp đôi tiếp tục khiến mạng xã hội rộn ràng.

Trưa 11/3, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chung của Tăng Duy Tân và Bích Phương trong trang phục đơn giản. Trong khi Tăng Duy Tân khoác cardigan sáng màu cùng túi đeo chéo nổi bật, thì Bích Phương chọn áo khoác da và quần xám năng động. Lần này cả hai lộ rõ mặt và đứng sát rạt nhau, thoải mái tạo dáng chụp hình. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là khoảnh khắc Bích Phương khoác tay Tăng Duy Tân vô cùng thân mật.

Cảnh tình tứ rõ mồn một của Tăng Duy Tân và Bích Phương

Khoảnh khắc mới này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận nhắc thẳng tên Tăng Duy Tân và Bích Phương. Thực tế, mối quan hệ của cả hai từ lâu đã được cư dân mạng xem như "bí mật ai cũng biết". Dù hai nghệ sĩ chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận, nhưng loạt hình ảnh đi cùng nhau, những tương tác thân thiết hay các lần bị bắt gặp xuất hiện chung khiến khán giả gần như mặc định về chuyện tình cảm của cặp đôi.

Chính vì vậy, mỗi khi xuất hiện thêm một hint mới, dân mạng lại lập tức réo tên Tăng Duy Tân và Bích Phương khắp các diễn đàn. Thậm chí, nhiều người còn hài hước cho rằng giờ đây khán giả cũng không còn chờ đợi một lời xác nhận chính thức nữa. Thay vào đó, câu hỏi được nhắc nhiều nhất chính là khi nào thì Tăng Duy Tân và Bích Phương tổ chức đám cưới.

Tăng Duy Tân và Bích Phương đã nhiều lần được bạn bè công khai hộ

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò từ đầu năm 2024 khi cả hai bị soi nhiều bằng chứng như dùng đồ đôi. Kể từ đó, loạt hint của cả hai ngày càng nhiều như bị bắt gặp về quê của nhau, hay du lịch ra mắt nhóm bạn thân. Không những vậy, đàng trai liên tục phát tín hiệu công khai nhưng Bích Phương khá ngượng ngùng mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm.

Đơn cử như vừa qua, trong sự kiện âm nhạc tổ chức dịp 8/3, Tăng Duy Tân và Bích Phương cùng có tên trong dàn line-up. Bên cạnh set diễn, chia sẻ của Bích Phương và Tăng Duy Tân khiến khán giả như vỡ oà trong cảm xúc. Nhân dịp 8/3, Tăng Duy Tân mở lời: " Các cánh mày râu ơi! Anh em chúng ta hãy cùng nhau gửi lời chúc đến một nửa còn lại của thế giới nhé! Tân chúc cho tất cả phụ nữ có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, đặc biệt là những người phụ nữ, những cô gái mà Tân yêu thương. Hôm nay Tân cũng đã chuẩn bị những bó hoa rất thơm, phải lựa chọn khá vất vả mới có được, với mong muốn mang chút tình cảm của mình gửi đến một nửa thế giới xinh đẹp, và đặc biệt là gửi đến…ấy", anh nói thêm.

Được fan đẩy thuyền kịch liệt ngay trên sân khấu, Bích Phương luống cuống ngại ngùng. Cô nhanh chóng đáp lại: " Vâng, tôi xin đại diện các chị em nhận hoa của các anh em rất nhiều. Các chị em có nhu cầu xin vía thì tí nữa ra đằng sau cánh gà chị Bích Phương chia vía nhá". Tăng Duy Tân bày tỏ mong muốn chúc luôn cả Bích Phương nhưng bị đàng gái từ chối thẳng thừng, "về nhà có gì chúc sau".