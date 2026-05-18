Tăng Duy Tân công khai tình trạng quan hệ với Bích Phương: Muốn cưới lắm rồi!

Trong đêm nhạc diễn ra tối 17/5, Tăng Duy Tân khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi tiết lộ một chi tiết đặc biệt liên quan đến bản demo ca khúc Bật Tình Yêu Lên. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, bản demo đầu tiên của ca khúc này từng mang tên “7414” - một dãy số bí ẩn gắn liền với câu chuyện tình cảm của anh và Bích Phương. Người hâm mộ nhanh chóng giải mã, số 74 là biển số xe của tỉnh Quảng Trị - quê hương của Tăng Duy Tân, trong khi 14 là biển số xe Quảng Ninh - quê của Bích Phương. Nhiều khán giả cho rằng đây chẳng khác nào màn “đánh dấu chủ quyền” công khai đầy khéo léo của nam ca sĩ dành cho bạn gái.

Chia sẻ gây chú ý của Tăng Duy Tân tại đêm nhạc mới đây (clip: support.tangduyphuong)

Không dừng lại ở đó, dân mạng còn nhanh chóng phát hiện sự liên kết thú vị giữa phần lời của Bật Tình Yêu Lên và ca khúc Mình Yêu Nhau Đi từng gắn liền với tên tuổi Bích Phương. Trong bài hát của nữ ca sĩ có câu: “1235 anh có đánh rơi nhịp nào không?”, còn Tăng Duy Tân lại viết trong Bật Tình Yêu Lên : “235 anh đang rơi nhịp, chậm thôi em ơi anh không theo kịp”. Sự đối đáp đầy ẩn ý này càng cho thấy chuyện tình cảm của cả hai đã được “cài cắm” trong âm nhạc từ rất lâu trước khi chính thức công khai.

Sau chia sẻ của Tăng Duy Tân, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Người hâm mộ liên tục để lại bình luận thích thú vì nam ca sĩ dường như “muốn cưới lắm rồi”, cứ có dịp là công khai thể hiện tình cảm với Bích Phương. Không ít fan còn hào hứng lên kế hoạch “ăn cưới online” cho cặp đôi và gọi vui họ bằng cái tên “Tăng Duy Phương”.

Netizen phấn khích "Tăng Duy Tân muốn cưới Bích Phương lắm rồi"!

Bật Tình Yêu Lên là ca khúc do Tăng Duy Tân sáng tác, hợp tác cùng Hòa Minzy phát hành vào dịp Valentine năm 2023. Điều đó đồng nghĩa với việc bản demo “7414” phải được hình thành từ trước thời điểm này. Chi tiết ấy vô tình hé lộ rằng mối quan hệ giữa Tăng Duy Tân và Bích Phương có thể đã vô cùng thân thiết từ trước Valentine 2023, sớm hơn rất nhiều so với thời điểm tin đồn hẹn hò bắt đầu rộ lên. Tính đến hiện tại, Bật Tình Yêu Lên vẫn là một trong những bản hit nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân. Ca khúc sở hữu hơn 62 triệu lượt xem trên YouTube, từng tạo nên trào lưu mạnh mẽ trên mạng xã hội suốt nhiều ngày liền nhờ giai điệu bắt tai cùng phần điệp khúc gây nghiện.

Ca khúc Bật Tình Yêu Lên được phát hành từ Valentine 2023

Nghi vấn tình cảm giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân xuất hiện từ cuối 2023, đầu 2024. Cộng đồng mạng liên tục soi ra hàng loạt “hint” như dùng đồ đôi, check-in cùng không gian sống hay nghi vấn ở chung nhà. Tuy nhiên ở thời điểm đó, cả hai đều giữ im lặng. Tháng 3/2024, Bích Phương trở lại đường đua Vpop bằng ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu do chính Tăng Duy Tân sáng tác. Đến cuối năm 2024, Bích Phương tiếp tục góp giọng và xuất hiện trong MV Ikigai của Tăng Duy Tân như một màn “trả lễ” đầy ăn ý.

Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần hợp tác trong âm nhạc

Tuy nhiên, phải đến chương trình Em Xinh Say Hi giữa năm 2025, “tuyến tình cảm” của cả hai mới thực sự bùng nổ. Bích Phương tham gia show với vai trò Em Xinh, còn Tăng Duy Tân là nghệ sĩ khách mời tại Live Stage 2, quyết định gia nhập đội của cô để cùng thực hiện ca khúc Em Chỉ Là. Xuyên suốt chương trình, cặp đôi liên tục được khán giả “đẩy thuyền” vì những khoảnh khắc quá đỗi tình tứ: ngồi sát nhau từ hậu trường đến sân khấu, Tăng Duy Tân chủ động nhường quạt và dành ánh mắt chiều chuộng cho bạn gái tin đồn.

Đặc biệt, trong tập 5 của chương trình, khi thấy Bích Phương bật khóc vì thành viên đội mình bị loại, Tăng Duy Tân đã vô thức nói trước ống kính: “Tôi ám ảnh tiếng khóc này, và tôi cũng yêu tiếng khóc này”. Phát ngôn này ngay lập tức viral khắp mạng xã hội bởi sự công khai quá rõ ràng. Chính nam ca sĩ sau đó cũng ngượng ngùng che mặt vì “lỡ miệng”.

Chuyện tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân bùng nổ với Em Xinh Say Hi

Sức hút của cặp đôi lớn đến mức tại concert Em Xinh Say Hi hồi tháng 9/2025, ban tổ chức còn trao cho họ giải phụ “The Best OTP” và chiếu cả ảnh chế “đám cưới” của hai người lên màn hình lớn. Dù Bích Phương liên tục giả vờ “cầu cứu” khán giả và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè, nhưng sự ngượng ngùng cùng những tương tác tự nhiên của cặp đôi khiến netizen càng thêm chắc chắn.

Tăng Duy Tân và Bích Phương hiện tại không giấu giếm chuyện tình cảm

Sau hơn một năm liên tục được đồng nghiệp và khán giả “đẩy thuyền”, đến tháng 4/2026, Tăng Duy Tân cuối cùng cũng chính thức công khai chuyện tình cảm. Nam ca sĩ chủ động đăng tải bộ ảnh đưa Bích Phương về Huế kèm dòng trạng thái đầy tình cảm: “Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra”. Chuyện tình “chị em” lệch nhau 6 tuổi của Tăng Duy Tân và Bích Phương nhanh chóng nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Đặc biệt, Tùng Dương - anh họ của Tăng Duy Tân - cũng nhiều lần công khai gán ghép, để lại bình luận khen ngợi sự đẹp đôi của hai em, như một sự xác nhận rằng làng nhạc Việt đang có thêm một cặp đôi hạnh phúc mới.

