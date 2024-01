Luật Căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Trường hợp cấp đổi thẻ căn cước

Điều 24 của Luật Căn cước quy định các trường hợp phải cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này, cụ thể là công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Công dân thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

Công dân thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.

Công dân có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

Công dân cần xác lập lại số định danh cá nhân.

Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Trong 7 trường hợp công dân cấp đổi thẻ căn cước như trên, căn cước công dân, thẻ Căn cước cũ đã sử dụng sẽ bị thu hồi.

Trường hợp cấp lại thẻ căn cước

Bên cạnh đó, công dân sẽ được cấp lại thẻ Căn cước trong các trường hợp sau đây:

Công dân bị mất thẻ.

Công dân bị hư hỏng thẻ đến mức độ không thể sử dụng được nữa.

Công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Những trường hợp cấp lại thẻ này có thể làm online trên cổng dịch vụ công hoặc đến trực tiếp nơi cấp thẻ để thực hiện.

Ảnh minh họa. Nguồn: Tạp chí Luật sư

Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước từ 1/7/2024

Điều 25 Luật Căn cước quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau: Việc cấp đổi thẻ căn cước thực hiện theo quy định tại Điều 23 của Luật này (Trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước).

Điều 23 Luật Căn cước quy định trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước như sau:



Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Luật này.

Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.

Người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước.

Trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giấy hẹn; trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Thời hạn, địa điểm cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Điều 26 Luật Căn cước quy định: trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Cùng với đó, Điều 27 quy định nơi làm thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước gồm:

Cơ quan quản lý căn cước của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú.

Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân.