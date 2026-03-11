Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh'

Ngày 11/3, ông Yousef Pezeshkian, cố vấn chính phủ và là con trai của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ tối cao mới Mojtaba Khamenei vẫn "an toàn và khỏe mạnh", dù bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

“Tôi nghe tin ông Mojtaba Khamenei bị thương. Tôi đã hỏi một số người bạn quen biết. Họ nói với tôi rằng, ơn Chúa, ông ấy vẫn an toàn và khỏe mạnh", ông Pezeshkian viết trên tài khoản Telegram.

Ảnh chân dung lãnh tụ tối cao mới của Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu rõ thời điểm hay hoàn cảnh của vết thương.

Nhà phân tích xuất hiện trên sóng truyền hình sau đó cho rằng vết thương có thể xuất phát từ thời ông phục vụ trong chiến tranh Iran - Iraq thập niên 1980, nhưng chưa có xác nhận chính thức. Ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn vào vị trí này.

Chính bản thân ông Mojtaba Khamenei hay văn phòng của ông cũng chưa đưa ra tuyên bố nào bằng văn bản, truyền thông nhà nước đang phải sử dụng đoạn tư liệu lưu trữ để giới thiệu về ông.

Nhiều báo cáo cho biết sự xuất hiện của ông Mojtaba Khamenei trước công chúng có thể bị trì hoãn vì lý do an ninh trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn và những tranh cãi nội bộ về việc lựa chọn người kế nhiệm.

Ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, là con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Ông được Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên của Iran bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao vào ngày 8/3, sau khi cha ông thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào đầu cuộc chiến.

Theo các báo cáo trước đó, Ayatollah Ali Khamenei và con dâu của ông, bà Zahra Haddad-Adel, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Tehran trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Israel trước đó tuyên bố sẽ “loại bỏ” bất kỳ ai kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao sau khi ông Ali Khamenei bị sát hại.