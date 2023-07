Tận hưởng mùa hè sang chảnh với trải nghiệm du lịch "có-một-không-hai"

Với người trẻ, "đích đến không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới" và trải nghiệm chính là cách họ lấp đầy sắc màu cho cuộc sống. Họ sẵn sàng dấn thân vào những thử thách mới, họ hào hứng với những trải nghiệm mới lạ. Đó cũng chính là tinh thần mà Tuborg, thương hiệu luôn gắn liền với giới trẻ, muốn lan tỏa với người trẻ thông qua chương trình "Nghiêng chai trúng lớn".



Từ ngày 22/06/2023, khi tham gia "giật nắp" Tuborg, bạn có cơ hội sở hữu hàng loạt giải thưởng hoành tráng: 03 giải đặc biệt, mỗi giải gồm 3 lượng vàng 24K và chuyến du lịch độc nhất tổng giá trị 500 triệu đồng; cùng hàng triệu giải nhì - giải tiền mặt trị giá 20.000 VND.

Với tinh thần "Nghiêng chiều nào, vui chiều đó" khuyến khích lối sống mở, không ngừng trải nghiệm để khám phá thế giới, Tuborg sẽ mang đến cơ hội du lịch sang chảnh bậc nhất, không phải cứ có tiền là đi được. Cụ thể, dưới mỗi chiếc nắp giật của chai hay lon bia Tuborg đều ẩn chứa cơ hội sở hữu một trong 3 chuyến du lịch độc nhất. Chắc hẳn sẽ khó có ai kháng cự được sức hấp dẫn tuyệt vời của chuyến chinh phục đại dương Nhật Bản bằng du thuyền cá nhân, hay đại tiệc vương giả Hàn Quốc, hoặc như buổi tiệc như sao tại Ibiza.

Cùng Tuborg tận hưởng hành trình chinh phục đại dương Nhật Bản

Du lịch Nhật Bản trong những năm gần đây dần trở nên phổ biến hơn. Mọi người thường hẹn nhau cùng ngắm hoa anh đào, hoặc ghé núi Phú Sĩ, thăm đền Fushimi Inari-taisha, tháp Tokyo… nhưng ít ai có được trải nghiệm cùng Tuborg tận hưởng hành trình chiêm ngưỡng vịnh Matsushima, một trong 3 địa danh đẹp nhất Nhật Bản, trên du thuyền cá nhân, vừa trải nghiệm câu cá và thưởng thức các món sushi tươi ngon do bậc thầy Omakase thiết kế cho riêng bạn. Đó chính là trải nghiệm độc nhất mà Tuborg sẽ trao tặng những bạn trẻ sẵn sàng "nghiêng" để khám phá. Ngoài trải nghiệm đặc biệt trên du thuyền, hành trình chinh phục đại dương Nhật Bản của Tuborg cũng đưa bạn qua Bảo tàng Quốc gia Tokyo, đền thờ Meiji Jingu cùng hai "kinh đô thời trang" là quận Omotesando và Harajuku để hiểu thêm về truyền thống cũng như trải nghiệm sống của người Nhật.

Thưởng thức Tuborg và hoà mình vào đại tiệc "vương giả" Hàn Quốc

Nếu đã quá quen thuộc với hình ảnh tháp Namsan hiện đại, kiến trúc cổ điển của cung Gyeongbokgung, hay thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng ở đảo Jeju, hẳn bạn sẽ cảm thấy rất thú vị khi tận hưởng tầm nhìn độc đáo, bắt trọn đường chân trời đẹp như tranh vẽ của Seoul trong chuyến du thuyền catamaran di chuyển dọc theo Sông Hàn. Hòa cùng khung cảnh toàn thành phố phía sau, cảnh hoàng hôn ngắm từ hàng ghế đầu của du thuyền thực sự đẹp đến trầm trồ, mang đến cảm giác bình yên giữa tất bật của nhịp sống hối hả. Ngoài trải nghiệm thư giãn trên du thuyền cá nhân rộng rãi, thỏa mãn vị giác với những món ngon tuyển chọn, bạn còn được thưởng thức Tuborg và hòa mình cùng không gian sang chảnh của Bến du thuyền Seoul, nơi neo đậu của hàng chục du thuyền sang trọng bậc nhất.

Bùng cháy tiệc tùng như sao tại Ibiza cùng Tuborg

Vẫn là hành trình trải nghiệm trên du thuyền, nhưng ở điểm đến tiếp theo, Tuborg sẽ đưa bạn đến Ibiza - thiên đường thực sự của những chàng trai, cô gái đam mê tiệc tùng. Cùng Tuborg tận hưởng bữa tiệc "bùng cháy" trên du thuyền lớn nhất Ibiza, nơi dành riêng cho những buổi tiệc cao cấp với đầy đủ dịch vụ tiện ích chuẩn xịn, những món ăn đắt đỏ, sang chảnh bậc nhất.

Du thuyền cung cấp một loạt các khu vực công cộng sang trọng, từ các sảnh rộng lớn có mái che đến sàn nhảy trên cao với sức chứa đến 300 người, các quầy rượu ấm cúng, được sắp xếp để bạn có thể "quẩy" hết mình cùng những bản nhạc sôi động ngay trên đại dương. Đúng với tinh thần "Nghiêng về phía cuộc vui", Tuborg mang đến cơ hội "bung xoã cực cháy" với những bữa tiệc nối tiếp nhau. Sau bữa tiệc hoành tráng trên du thuyền, bạn sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống về đêm tại Bora Bora, nơi những ngôi sao Hollywood thường xuyên lui tới.

Tuborg là thương hiệu bia có nguồn gốc từ Đan Mạch, nơi gắn liền với các thương hiệu bia lừng danh của thế giới. Tuborg gây ấn tượng với vị bia dễ uống, hậu vị ngọt - đắng cân bằng, cùng bọt bia sánh mịn và tinh thần trẻ trung năng động, đầy nhiệt huyết. Giới trẻ sẵn sàng thổi bùng cảm hứng "chơi phải tới" với Tuborg, không ngừng chinh phục các thử thách của "Nghiêng chiều nào, vui chiều đó" để dành được những trải nghiệm độc lạ do nhãn hàng Tuborg mang lại.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Thưởng thức có trách nhiệm.