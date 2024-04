Tấn Hoàng phải nhập viện, nói không ra hơi: "Ai cũng phải đi, không ai tránh được"

Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang nằm trong bệnh viện và phải truyền nước, tình hình sức khỏe khá yếu, nói không ra hơi.

Tấn Hoàng

Tấn Hoàng chia sẻ: "Hôm nay, tôi thông báo với mọi người một tin, rằng tôi đã nhập viện rồi. Có hai chỗ tôi không thích là công an phường và bệnh viện thì bây giờ phải vào bệnh viện hoài.

Hai ngày nay, tôi đi hát xa rồi bị nhức sống lưng, từ cổ xuống tới đùi, bàn chân, chịu không nổi. Cứ tối đến là tôi ngồi không nổi, phải nằm.

Vừa đáp máy bay là tôi phải vào viện ngay để xét nghiệm kiểm tra các thứ. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị thoát vị đĩa đệm và thái hóa cột sống, lệch vài đốt xương sống.

Tôi chấp nhận thôi, cũng hơi lớn tuổi rồi, cái máy chạy hơn 60 năm cũng có lúc phải hư. Bây giờ hư chỗ nào phải sửa chỗ đó thôi, chưa phải đại tu là may rồi. Tôi cứ an lạc, bình an trị bệnh thôi, không có gì lo lắng hết.

Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ai rồi cũng phải trải qua thôi. Ai cũng phải đi, không ai tránh được, nên tôi không lo lắng gì hết. Chỉ có điều tôi chưa chết được vì tôi còn yêu nghề, yêu khán giả dữ lắm.

Tôi muốn làm nghề, muốn được phục vụ khán giả, đem hết khả năng mình có làm vui cho đời, đem lời ca tiếng hát hát cho bà con nghe. Tôi còn sống ngày nào còn hát, còn diễn hài ngày đó, đem tiếng cười đến cho mọi người.

Tôi nghèo chứ không khổ, không than thân trách phận, bệnh là phải vậy.

Hôm nay tôi vào viện là ngày thứ ba rồi. Bác sĩ bảo tôi ngủ cho khỏe nhưng tôi không ngủ được. Tôi còn bị men gan cao, mấy bệnh của người lớn tuổi. Sức khỏe mà tuổi trẻ không giữ thì về già tiếc lắm.

Cuộc đời tôi làm nghệ sĩ nên ăn bờ ngủ bụi từ nhỏ, có biết chăm sóc sức khỏe đâu. Từ lúc 16 tuổi tôi đã đi ăn bờ ngủ bụi rồi nên sau này về già bệnh tật là hiển nhiên. Tôi phải điều trị thôi, khi nào không điều trị được nữa thì thôi.

Mọi người yên tâm đi, tôi còn sống lâu, vẫn còn thở là còn sống, khi nào ngừng thở mới chết. Tôi còn sống để phục vụ bà con cô bác. Cuộc đời mà, không có gì phải buồn khổ hết, vô thường lắm. Đời là phù du, chỉ là cõi tạm thời gian mà thôi".