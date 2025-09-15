Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025: Ba phụ hồ, mẹ bán vé số, nhan sắc đời thường nổi bật

Nguyễn Thị Yến Nhi - thí sinh 21 tuổi đến từ Đắk Lắk đã giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 (Miss Grand Vietnam), tối 14/9.

Sau phần ứng xử của top 5, các danh hiệu tại cuộc thi năm nay được công bố. La Ngọc Phương Anh (An Giang) giành ngôi á hậu 4; Á hậu 3 thuộc về Đinh Y Quyên (Gia Lai); Lê Thị Thu Trà đoạt danh hiệu á hậu 2; Á hậu 1 của cuộc thi là Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau). Mỹ nhân đến từ Đắk Lắk - Nguyễn Thị Yến Nhi - đăng quang ngôi vị cao nhất.

Nguyễn Thị Yến Nhi là một trong những thí sinh nổi bật tại Miss Grand Vietnam 2025. Cô sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Từng vào top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, người đẹp trở lại sân chơi nhan sắc này với nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành.

Nguyễn Thị Yến Nhi đăng quang hoa hậu Miss Grand Vietnam 2025.

Cô sinh năm 2004 tại Đắk Lắk...

... trong một gia đình nghèo.

Yến Nhi cũng gây ấn tượng tại các phần thi phụ như Grand Voice Award và Grand Heat - nơi cô được đánh giá cao về hình thể và phong thái trình diễn.

Được biết, sau đêm chung kết, Yến Nhi sẽ đại diện Việt Nam góp mặt tại Miss Grand International 2025, dự kiến diễn ra vào tháng 10 ở Thái Lan.

Yến Nhi đang theo học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến. Tân Miss Grand Vietnam 2025 sở hữu gương mặt cá tính, đường nét sắc sảo, nổi bật là đôi môi dày gợi cảm.

Trên trang cá nhân, người đẹp chăm chỉ cập nhật về công việc và những khoảnh khắc đời thường. Trái ngược với vẻ sắc lạnh trên sàn diễn, Yến Nhi ngoài đời thân thiện. Người đẹp cũng theo đuổi phong cách nữ tính với những thiết kế “bánh bèo”.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam2025 có gia cảnh khó khăn, ba làm phụ hồ, mẹ bán vé số đã hơn 20 năm nay. Gia đình Yến Nhi có ba anh chị em. Cô là chị ba (con thứ 2) trong nhà.

Từ khi Yến Nhi vào đại học, bà theo chồng làm phụ hồ để kiếm thêm tiền lo học phí cho con. Bản thân tân hoa hậu cũng đi làm thêm để lo tiền trọ và chi phí sinh hoạt. Cô khá bận rộn với công việc làm mẫu ảnh.

Yến Nhi mơ ước làm hoa hậu từ nhỏ.

Hiện tại, người đẹp sinh năm 2004 đang là sinh viên.

Cô làm người mẫu ảnh để có thêm thu nhập trang trải sinh hoạt phí và tiền nhà.

Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu được khen ngợi.

Bà Hồ Thị Hiệp, mẹ của Yến Nhi, cho biết, cô thích làm hoa hậu từ nhỏ và bảo lớn lên sẽ thi hoa hậu. Bà Hiệp kể: “Biết mơ ước của con, tôi không bao giờ cản mà động viên tinh thần, nhắc con thi kết quả không như ý cũng đừng buồn, đừng nản lòng. Việc học mới là chính, thi hoa hậu là phụ thôi”, theoTuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Văn Hiền - ba của Yến Nhi nhận xét con gái là người trung thực, thẳng thắn, khi muốn làm gì là quyết làm cho bằng được. Khi Yến Nhi đăng ký dự thi Miss Grand Vietnam, cả gia đình ủng hộ tinh thần. Ba mẹ Yến Nhi xin nghỉ làm 2 ngày đến TP.HCM để ủng hộ con gái thi chung kết. Yến Nhi đăng quang hoa hậu là niềm vui, hạnh phúc của gia đình.

Mẹ của tân hoa hậu chia sẻ thêm rằng, bà mong con lo cho bản thân và giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Gia đình không nghĩ Yến Nhi đăng quang hoa hậu để cả nhà được đổi đời, ăn ở không. Hiện ba mẹ tân hoa hậu vẫn đi làm phụ hồ, bán vé số để lo cho con út vào đại học.