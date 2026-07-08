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Tân Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội là ai?

Vân Anh
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GS. TS. BS Nguyễn Hữu Tú, chuyên gia trong lĩnh vực Gây mê hồi sức, tiếp tục làm Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội được Bộ Y tế ban hành ngày 6/7. GS. TS. BS Nguyễn Hữu Tú, chuyên gia trong lĩnh vực Gây mê hồi sức, tiếp tục làm Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội. Thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng kể từ ngày 6/7 cho đến thời điểm ông Tú đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú sinh ngày 20/10/1968 tại Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Năm 1984, ông thi đỗ vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội. Tốt nghiệp năm 1990, ông Tú thi đỗ và tốt nghiệp bác sĩ nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức vào năm 1993, trở thành giảng viên bộ môn này tại Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 1995 đến nay. Ông cũng gắn bó với chuyên ngành Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong suốt hơn 20 năm.

GS. TS. BS Nguyễn Hữu Tú

Từ năm 1994 - 1998, ông tốt nghiệp chương trình bác sĩ nội trú theo diện học bổng FFI tại Bệnh viện Hotel Dieu, Lyon và Bệnh viện Henri Mondor, Paris, Cộng hòa Pháp.

Giai đoạn 2001 - 2002, ông là trợ giảng tại Đại học Paris XII, nghiên cứu viên Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Cộng hòa Pháp - CNRS.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức và trở thành Trưởng bộ môn này tại Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 2009. Cũng trong năm này, ông trở thành Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hữu Tú còn kiêm Giám đốc Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa (từ năm 2015 đến nay), Trưởng khoa Gây mê hồi sức và chống đau, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội (từ năm 2011 đến nay).

Năm 2012, ông vinh dự nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông trở thành Giáo sư vào năm 2014 và cũng là Giáo sư trẻ nhất ngành Y ở thời điểm đó.

Ông được coi là người khởi đầu xây dựng và chuyển giao mô hình chống đau trong cấp cứu và sau phẫu thuật cho nhiều bệnh viện, đào tạo và phát triển các kỹ thuật chống đau tiên tiến tại Việt Nam. Ông cũng là một trong hai người Việt Nam được mời tham gia viết Bách khoa thư bệnh học của Pháp (EMC-Cardiologie, Angéiologie, ElSEVIER SAS, 2005).

GS Tú từng giành Giải thưởng Châu Á Thái Bình Dương về nghiên cứu năm 2009, huân chương cành cọ hàn lâm của Chính phủ Pháp năm 2023.

Trường đại học Y Hà Nội được đánh giá có chất lượng đào tạo tốt nhất trong các trường đại học của Việt Nam được xếp hạng (theo THE). Năm 2026-2027 tạp chí xếp hạng uy tín của Mỹ U.S.News & World reports cũng đã xếp Trường đại học Y Hà Nội ở vị trí 957 các trường đại học tốt nhất toàn cầu (Top 10% toàn cầu).

Tổng hợp

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