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Tân Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Quang Hiếu nhận nhiệm vụ

Trần Hoàng
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Sáng 18/8, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm) giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân công bố Quyết định số 4219/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hiếu (sinh năm 1968, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Từ Liêm) đến nhận công tác tại Sở Nội vụ và giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn mong muốn, trên cương vị mới, ông Nguyễn Quang Hiếu sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ tiếp tục đoàn kết, tập trung cao độ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước của ngành, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Quang Hiếu khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm công tác từ cơ sở, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Quang Hiếu cho rằng, trong giai đoạn đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đang tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

“Đây là những việc khó, việc mới, chưa có nhiều tiền lệ, liên quan trực tiếp đến con người, do đó phải hết sức thận trọng, khách quan, công tâm và nhân văn”, ông Nguyễn Quang Hiếu chia sẻ.

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Tags

Nguyễn Quang Hiếu

Sở Nội vụ

UBND Thành phố Hà Nội

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