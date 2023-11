Tân Đại sứ Pháp trầm trồ trước đặc sản kỳ dị ở Việt Nam, nhận xét “sợ nhưng ăn được”

Sau khi nhận nhiệm kỳ 3 năm chính thức tại Việt Nam, tân Đại sứ Olivier Brochet đã có quãng thời gian trải nghiệm thú vị với những món ăn đường phố Hà Nội. Anh Will Courageux (quốc tịch Pháp) là người đồng hành cùng vị Đại sứ trong hành trình lần này.

Will là một tiktoker được nhiều người mến mộ bởi sự am hiểu về ẩm thực Việt cùng cách giới thiệu hài hước, tinh tế. Tài khoản @Will in Vietnam có lượt tương tác “khủng” với 2,9 triệu lượt theo dõi và hơn 77 triệu lượt thích.

Mới đây chàng trai Pháp đã đăng tải một đoạn clip ngắn, ghi lại phản ứng thú vị của ngài tân Đại sứ Pháp khi ăn món bún chả, bánh cuốn và cà cuống.

Đầu tiên là hàng bánh cuốn khá nổi tiếng trên con phố Tô Hiến Thành. Will đã gọi hai đĩa bánh ăn kèm chả quế, cùng ngài Olivier thưởng thức ngay tại vỉa hè Hà Nội.

Tân Đại sứ Pháp Olivier Brochet thưởng thức món bánh cuốn (Ảnh chụp màn hình)

Tân đại sứ Pháp khiến Will ngạc nhiên bởi cách cầm đũa rất thạo. Ông giải thích: “Tôi xem ở Việt Nam đầu tiên người dân lau sạch đũa, rồi sau đó chấm vào bát”.

Vị bùi thơm của bánh ăn kèm chả và rau thơm khiến ngài đại sứ liên tục gật đầu khen ngon. Ông nhận xét món ăn này rất thích hợp ăn vào buổi sáng.

Trong một clip khác, Will đưa ngài Đại sứ tới hàng bún chả nổi tiếng, nằm sâu trong con ngõ. Ông tỏ ra bất ngờ khi thấy cách nướng chả trên than của người Việt. Sau khi thưởng thức, ngài Olivier mút ngón tay trỏ, thể hiện sự thích thú đặc biệt và khen món ăn “cực kỳ ngon”.

Ngài Đại sứ mút ngón tay trỏ, thể hiện sự thích thú đặc biệt (Ảnh chụp màn hình)

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất phải kể đến món cà cuống. Khi Will đưa bát nước chấm, ở trong có con vật nhỏ, màu đen, nét mặt của ngài đại sứ có chút hoang mang. Ông đoán con vật này trông giống tôm hoặc một loại cá. Will đã giải thích: “Nó giống như một loại bọ nước”.

Ngài Đại sứ cầm đũa gắp rồi ngửi thử mùi vị. Dù có chút e dè nhưng sau khi nếm cà cuống, ông Olivier liền giãn nét mặt, tỏ ra khá thích thú: “Tôi sợ nhưng vẫn ăn được”.

Món cà cuống - đặc sản Hà thành (Ảnh chụp màn hình)

Cà cuống (hay còn gọi là sâu quế, đà cuống) là một loại côn trùng họ chân bơi, thường sống ở hồ, ao, đầm, ruộng lúa. Tuy xuất hiện từ sông nước, đồng ruộng nhưng cà cuống lại nổi danh trên đất Hà thành từ xưa, gắn liền với nhiều món ăn đặc trưng của thủ đô như bún thang, bún chả, bánh cuốn...



Vẻ ngoài cà cuống có phần xấu xí, kỳ dị trông giống gián nên nhiều thực khách không đủ can đảm nếm thử. Tuy nhiên món ăn này được nhận xét là thơm ngon, lạ miệng. Độ giòn rụm, béo ngậy của cà cuống, ăn kèm rau thơm và nước mắm chua cay tạo nên hương vị hấp dẫn.

Cà cuống được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng

https://soha.vn/tan-dai-su-phap-tram-tro-truoc-dac-san-ky-di-o-viet-nam-nhan-xet-so-nhung-an-duoc-20231114113517347.htm