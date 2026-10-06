Tấn công Ukraine, máy bay Nga "mọc râu trên miệng" khiến nhiều người thắc mắc

Thế nhưng, câu trả lời hóa ra lại đơn giản đến bất ngờ.

Sao trên máy bay Nga lại gắn "râu"?

Những hình ảnh gần đây ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga mang theo các đoạn "râu" kim loại dài ở phía trước đã dấy lên nhiều nghi vấn về mục đích thực sự của chi tiết khác lạ này.

Thế nhưng, câu trả lời hóa ra lại đơn giản đến bất ngờ.

Theo chuyên gia Serhii Beskrestnov, các chi tiết này thực chất chỉ là một hệ thống kíp nổ cơ học thông thường chứ không phải cơ chế tinh vi nào cả.

Ông Serhii Beskrestnov chia sẻ thêm rằng bên trong cấu trúc này hoàn toàn không có các linh kiện điện tử phức tạp. Thay vào đó, cơ chế hoạt động của nó bao gồm một ống kim loại và một thanh kim loại đặt dọc bên trong.

Khi ống kim loại và thanh cơ học này va chạm với chướng ngại vật, chúng sẽ tiếp xúc để khép kín mạch điện, từ đó phát lệnh kích nổ đầu đạn của UAV. Chuyên gia Serhii Beskrestnov khẳng định hệ thống này hoàn toàn mang tính cơ học và không sử dụng bất kỳ cảm biến hay thiết bị dò tìm phức tạp nào.

Nhà phân tích này nhận định rằng quân đội Nga có thể đang lên kế hoạch sử dụng các đầu đạn này để tấn công vào các tuyến đường dây tải điện cao thế quan trọng. Điều này mang lại cho loại đầu đạn chuyên dụng một vai trò cụ thể trong việc nhắm vào các hạ tầng điện lưới yếu hại.

Trước đó, như trang Defense Express đã đưa tin, các kíp điều khiển thuộc đơn vị Lasar's Group của Ukraine đã sử dụng thiết bị đánh chặn chạy bằng động cơ phản lực P1-SUN JetKiller để tiêu diệt một chiếc UAV Geran-5 chạy bằng động cơ phản lực của Nga trên bầu trời Ukraine.

Nga tăng 700% các cuộc tấn công bằng UAV phản lực

Kể từ tháng 6, Nga đã gia tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chạy bằng động cơ phản lực vào Ukraine lên hơn 700%.

Tờ báo Anh The Sunday Times đã đưa tin về điều này. Bài viết lưu ý rằng, theo dữ liệu từ Không quân Ukraine và được các nguồn tin thuộc tình báo Anh xác nhận, trong tháng 8, Nga đã sử dụng khoảng 2.800 UAV phản lực, so với con số khiêm tốn 350 chiếc vào tháng 6.

"Chỉ tính riêng trong 4 ngày cuối tháng 8, khoảng 800 UAV đã được phóng đi, chủ yếu nhằm về hướng thủ đô. Đối phương đang đưa những chiếc UAV này vào trận chiến gần như trực tiếp ngay từ dây chuyền sản xuất", tờ báo dẫn lời người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ihnat.

Tác giả bài viết bổ sung thêm rằng ưu điểm lớn nhất của các dòng UAV này chính là tốc độ. Một chiếc UAV "Geran" thông thường cho phép tổ hỏa lực cơ động khoảng 60 giây để phát hiện và tiêu diệt mục tiêu, trong khi loại chạy bằng động cơ phản lực chỉ để lại khoảng 6 giây.

Như bài viết đã đề cập, các mẫu "Geran" thế hệ cũ từng bị đánh chặn với hiệu suất lên tới 95%, nhưng đối với các dòng UAV phản lực mới, tỷ lệ này chỉ còn đạt khoảng 60%.

"Nga cũng bắt đầu sử dụng chúng thường xuyên hơn vào ban ngày. Ukraine đang tự phát triển các dòng UAV đánh chặn phản lực của riêng mình, tuy nhiên giải pháp này cần phải được hoàn thiện trước mùa đông, khi cường độ các cuộc tập kích đường không của Nga có thể sẽ gia tăng trở lại", The Sunday Times kết luận.

Cần nhắc lại rằng, phía Ukraine từng tuyên bố nước này cần từ 100–120 tên lửa đánh chặn mỗi tháng để đẩy lùi các đợt tập kích tên lửa của Lực lượng Vũ trang Nga trong mùa đông sắp tới.

Các chuyên gia lưu ý rằng lượng khí tài phòng không như vậy hiện đơn giản là không tồn tại ở châu Âu, trong khi Mỹ và các đồng minh đang tiêu tốn tên lửa Patriot với tốc độ kỷ lục để đánh chặn các cuộc tập kích từ Iran.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi tất cả các quốc gia đang sở hữu tên lửa đánh chặn Patriot lập tức chuyển giao chúng cho Ukraine.