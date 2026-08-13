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Tấn công thất bại, Mỹ định dùng kinh tế để đánh gục Iran

Hoàng Yến
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Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ý định hủy bỏ hành động quân sự và chuyển sang gây áp lực kinh tế với hy vọng buộc Iran phải nhân nhượng.

Theo thông báo của Reuters hôm 12/8, một quan chức cấp cao của Iran khẳng định không có cuộc thảo luận nào về việc gia hạn lệnh ngừng bắn với Mỹ, đồng thời cũng nhấn mạnh hiện chưa có ngày bắt đầu lệnh ngừng bắn, do đó cũng chẳng có gì để gia hạn.

Quan chức này được đề nghị giấu tên đã làm rõ rằng, Iran không công nhận ngày bắt đầu cụ thể cho bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào. "Không có ngày nào được ấn định cho việc bắt đầu lệnh ngừng bắn và do đó, cũng không có gì để gia hạn", nguồn tin nói với Reuters.

Vị quan chức này còn cáo buộc chính Mỹ đã vi phạm thỏa thuận tạm thời trong vòng 48h sau khi ký kết và rút khỏi thỏa thuận hoàn toàn chỉ sau vài ngày.

Theo nguồn tin, trong số các vấn đề đang được thảo luận dở dang có việc Mỹ quay trở lại với bản ghi nhớ hợp tác và việc thiết lập một lộ trình để thực hiện các cam kết của mình.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng xác nhận cho đến ngày 12/8, vẫn chưa có tiến triển nào đạt được trong cả hai vấn đề này.

Trong một diễn biến liên quan, đại diện của Lãnh đạo tối cao Iran và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao là Thiếu tướng Mohsen Rezaei đã nhấn mạnh Mỹ phải chấm dứt chiến tranh chống lại Iran và thả các tài sản bị đóng băng của nước này.

Vị quan chức này còn tuyên bố ngoài điều kiện liên quan đến Iran, chính quyền Mỹ còn phải chấm dứt các cuộc chiến tranh trong khu vực, đặc biệt là ở Lebanon và Dải Gaza.

Ông Rezaei nói thêm, các điều kiện khác do Iran đề xuất đã được chuyển đến Mỹ thông qua các nước trung gian.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/8 đã nêu 3 chiến lược để đối phó với Iran, bao gồm tấn công quân sự, leo thang căng thẳng và gây áp lực kinh tế.

Trên thực tế đây đều là những chiến lược mà Mỹ đã và đang thực hiện nhưng cho đến thời điểm hiện nay chúng vẫn không thể làm cho Iran phải khuất phục.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng ám chỉ việc đang từ bỏ chiến lược tấn công quân sự bởi nó không thực sự hiệu quả và bày tỏ ý định tập trung vào 2 chiến lược còn lại là phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và gây áp lực kinh tế.

Theo Tổng hợp
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