Tâm trạng người đi thuê nhà lúc này:”Shock” vì hóa đơn tiền điện

“Về đến nhà là phải bật điều hòa” có lẽ là tình cảnh chung của không ít người lúc này. Thời tiết nắng nóng gay gắt quá mà, thiếu điều hòa thì ăn không ngon, ngủ không yên. Thế nên thành ra cứ đến mùa hè, nhiều người lại “giật mình” vì hóa đơn tiền điện, đặc biệt là người đi thuê nhà. Tiền điện bị tính theo giá dịch vụ, mặt bằng chung khoảng 4k/số, nghĩ mà… xót.

Gần đây trên Threads, nhiều người đi ở thuê cũng đang “than ngắn thở dài” vì hóa đơn tiền điện. Có người đi làm cả ngày, tối về nhà mới bật điều hòa mà cuối tháng, chỉ riêng tiền điện không thôi cũng vài triệu.

Tiền thuê nhà 4,5 triệu, tiền điện 2,2 triệu (Ảnh chụp màn hình)

Cả tháng cố gắng tiết kiệm điện, cuối tháng vẫn nhận hóa đơn 1,2 triệu tiền điện (Ảnh chụp màn hình)

Nỗi lòng sinh viên: Tiền thuê phòng 3 triệu, tiền điện bằng đúng 1 nửa tiền phòng (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, nhiều người cũng bày tỏ tình cảnh và nỗi lo tương tự: Điện 4k/số đã đắt rồi mà nhiều khi công tơ điện lại cứ “khó hiểu sao ấy”, chẳng biết đâu mà lần. Gặp chủ trọ có tâm thì còn đỡ, chứ không thì đành bấm bụng chịu vì nắng nóng thế này cũng chẳng ai muốn chuyển nhà chỉ vì cái công tơ điện.

“Báo chủ nhà xem lại mà chủ không hợp tác thì cũng đành cố chịu cho qua mùa hè thôi, tại giờ ở đâu người ta cũng thu tiền điện như thế, chuyển nhà trời này thì còn khổ hơn” - Một người thở dài.

“Trước mình cũng vậy đó, đi làm suốt tối 7-8 giờ mới về, sáng 8h lại đi mà tháng nào cũng gần 3 triệu tiền điện. Nếu kiểm tra công tơ điện không sai thì có thể do đồ dùng trong nhà cũ quá nó cũng hao điện đấy, nhất là điều hòa, tủ lạnh” - Một người chia sẻ.

“Nhà mình tháng vừa rồi hết 401 số điện là 1,6 triệu nhưng mình thuê chung cư nên tiền điện không bị tính phí theo giá dịch vụ. Nhà có 2 máy lạnh bật 24/7, 2 quạt cũng bật 24/7 vì bọn mình làm ở nhà. Nấu ăn cũng thường xuyên, tủ lạnh 300L, 1 máy giặt, 1 máy sấy, 2 máy tính cây, 1 laptop, thêm tivi đèn đóm nữa. Thế nên nếu thuê nhà mà muốn tiết kiệm điện thì chỉ có nước thuê nguyên căn hoặc chung cư, không qua ban quản lý thôi chứ căn hộ dịch vụ thì chết tiền điện thật” - Một người bộc bạch.

Lưu ý cho người đi thuê nhà: Tổng chi phí cho chỗ ở (bao gồm cả tiền điện, nước, wifi,...) chỉ nên chiếm 30% thu nhập

Vì sao lại như vậy?

1. Duy trì trạng thái ổn định tài chính

Khi tổng chi phí chỗ ở chỉ chiếm khoảng 30% thu nhập, bạn sẽ có cảm giác chủ động hơn trong chi tiêu hằng tháng. Tiền nhà không chỉ là tiền thuê cố định mà còn bao gồm nhiều khoản khác như điện, nước, wifi, phí gửi xe, phí dịch vụ chung,… Nếu phần này chiếm quá nhiều thu nhập, những khoản còn lại như ăn uống, đi lại hay mua sắm cá nhân rất dễ bị bó hẹp.

Ảnh minh họa

Ngược lại, khi giữ được mức 30%, mỗi tháng vẫn còn một khoảng tài chính đủ để xoay xở cho các nhu cầu khác mà không phải liên tục “cân đo đong đếm”.

2. Có dư để tiết kiệm và xử lý tình huống phát sinh

Ít ai thuê nhà mà mọi chi phí tháng nào cũng giống hệt tháng nào. Có tháng tiền điện tăng vì dùng điều hòa nhiều hơn, có tháng phát sinh sửa xe, tiệc cưới, khám bệnh hoặc những khoản cần chi bất ngờ.

Nếu tiền nhà đã chiếm hơn nửa thu nhập thì chỉ cần một khoản phát sinh nhỏ cũng dễ khiến ngân sách bị đảo lộn. Giữ mức chi phí chỗ ở quanh 30% thu nhập giúp người thuê luôn còn một khoảng dự phòng để tiết kiệm hoặc xử lý việc đột xuất mà không phải vay mượn hay cắt giảm quá nhiều nhu cầu cá nhân. Về lâu dài, điều này tạo cảm giác an toàn tài chính và giúp bạn bớt áp lực hơn khi sống tự lập.

3. Dễ duy trì chất lượng sống lâu dài

Nhiều người khi mới đi làm thường có xu hướng chọn nơi ở đẹp, rộng hoặc nằm ngay trung tâm để tiện di chuyển. Điều đó không sai, nhưng nếu cố thuê một căn vượt quá khả năng tài chính thì rất dễ rơi vào cảnh “ở nhà đẹp nhưng sống chật vật”.

Một chỗ ở phù hợp không chỉ nằm ở vị trí hay nội thất mà còn ở việc bản thân có đủ khả năng duy trì cuộc sống ổn định trong nhiều tháng liên tiếp hay không. Khi chi phí nhà ở nằm trong ngưỡng hợp lý, bạn vẫn có ngân sách cho việc ăn uống tốt hơn, đi học thêm kỹ năng, tập thể thao hoặc gặp gỡ bạn bè cuối tuần. Nói cách khác, giữ mức 30% không phải để sống kham khổ mà để cân bằng giữa chỗ ở và chất lượng sống tổng thể.