Tâm thư xúc động của khối trưởng quân nhân Nga: "Tôi thật sự muốn được ôm từng người và chụp chung một bức ảnh"

Mới đây, trên trang mạng xã hội cá nhân của người được cho là Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich, Khối trưởng Khối quân nhân lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội, đã đăng tải những dòng chia sẻ đầy xúc động gửi đến nhân dân Việt Nam.

Trong bài viết, Trung úy Mikhailov bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự sự kiện trọng đại của Việt Nam.

Bài đăng được cho là của Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich

"Việt Nam thân mến!

Tôi vô cùng hân hạnh khi được đến thăm đất nước các bạn. Người dân nơi đây đã chào đón chúng tôi bằng vòng tay rộng mở. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn được ôm từng người và chụp chung một bức ảnh lưu niệm.

Tôi tin rằng mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của sự kiện lần này. Vì thế, tôi đã cố gắng giữ vững trạng thái nghiêm trang đến phút cuối và giữ mọi cảm xúc trong lòng. Thực ra, tôi vốn là một người vui vẻ và hay cười, nhất là khi bên vợ cùng con trai.

Xin chân thành cảm ơn những món quà đầy ý nghĩa và cảm xúc khó quên mà các bạn đã dành cho chúng tôi trong suốt thời gian ở đây. Mọi người rất thân thiện, tuyệt vời. Tôi rất trân trọng khi được chọn để đại diện cho nước Nga, nhờ vậy chúng ta mới có cơ hội gặp nhau.

Nụ cười, sự tử tế và lòng hiếu khách của các bạn sẽ luôn ở lại trong trái tim tôi. Thứ tôi mang về không chỉ là những món quà, tấm ảnh kỷ niệm mà còn là cả một phần tâm hồn và sự ấm áp của các bạn.

Mong rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc sẽ ngày càng bền chặt, tựa như rễ đa ăn sâu vào mảnh đất quê hương của các bạn. Tôi sẽ luôn mong chờ những lần gặp gỡ mới, những cơ hội mới để cùng nhau đối thoại và hợp tác.

Hẹn gặp lại, những người bạn thân yêu!

Với tất cả tình cảm và sự trân trọng, người bạn Nga của các bạn!"

Trung úy Mikhailov Anton Vladimirovich là sĩ quan từng đảm nhận vị trí trong Tổ quân kỳ tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945–9/5/2025) tại Quảng trường Đỏ (Moskva, Nga). Đây cũng là lần đầu tiên Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ lịch sử.

Đoàn quân nhân các lực lượng vũ trang Liên bang Nga tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam lần này gồm 33 người, đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) trưa 20/8.

Chia sẻ này của vị sĩ quan Nga đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, trở thành minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.