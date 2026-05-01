Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong

Đức Anh |

Nam sinh lớp 10 cùng nhóm bạn tắm thác Krom (tỉnh Gia Lai) trong ngày lễ thì không may rơi vào vùng nước sâu, mất tích.

Chiều 1-5, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại thác Krom, làng Mèo, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, khiến một nam sinh lớp 10 tử vong.

Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong - Ảnh 1.

Thác nước Krom, nơi em L. bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Đ.G.L. (SN 2010; trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) cùng nhóm bạn 6 người đến khu vực thác Krom để tắm, vui chơi.

Trong lúc xuống nước, em L. không may rơi vào vùng nước sâu, có xoáy và nhanh chóng mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Nạn nhân là học sinh lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn phường Hội Phú.

Thác Krom cao khoảng 8 m, nước chảy xiết, bên dưới tồn tại nhiều hố sâu và dòng xoáy nguy hiểm. Đây là điểm thu hút đông người đến vui chơi dịp lễ, dù đã có cảnh báo rủi ro.

Trước đó, năm 2019, tại khu vực này từng xảy ra vụ đuối nước làm 3 thanh niên tử vong.

Tắm thác Krom ngày lễ, nam sinh lớp 10 ở Gia Lai đuối nước tử vong - Ảnh 2.

Tại hiện trường, ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng cũng bị hư hỏng nặng.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá "trái tim" tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư "đất vàng" Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

