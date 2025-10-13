Tâm sự run rẩy đến từng chữ của nạn nhân bị bắt ép lừa đảo ở Campuchia: Không có nhân quyền trong “chuồng chó” này

Nhiều thanh niên Hàn Quốc đã trở thành nạn nhân của các băng đảng tội phạm ở Campuchia do bị lừa bởi những quảng cáo "việc làm lương cao" trên mạng. Họ phải đối mặt với đe dọa bị bán cho các tổ chức Trung Quốc, làm việc không ngừng nghỉ và sống trong điều kiện tồi tệ, nợ nần chồng chất, khó có cơ hội thoát ra.

Lời kể đau lòng của người trốn thoát

"Cứ mỗi khi kết quả công việc không như mong đợi, họ dọa sẽ bán tôi cho tổ chức Trung Quốc," một người đàn ông 30 tuổi đến từ Hàn Quốc, được biết đến với cái tên giả Jeong Min-su, đã chia sẻ như vậy trong một cuộc phỏng vấn với tờ Dong-a Ilbo vào ngày 12/10. Dù sự việc đã xảy ra cách đây một năm, tiếng nói của anh qua điện thoại vẫn run rẩy. Anh là một trong số rất nhiều thanh niên Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các băng đảng tội phạm ở Campuchia sau khi bị lôi kéo bởi lời hứa hẹn về một công việc "kiếm tiền nhanh".

Jeong Min-su đã bị cám dỗ bởi quảng cáo một công việc "kiếm tiền nhanh" trên Telegram và quyết định thử sức. Anh đã bị nhốt và buộc làm việc cho một băng đảng tội phạm tại một thành phố gần Phnom Penh, nơi giống như một nhà tù với những bức tường cao trên 3m, gai sắt và vệ sĩ vũ trang. Ngay khi đến nơi, anh đã bị tước đi hộ chiếu và điện thoại, mọi cơ hội liên lạc với thế giới bên ngoài đều bị chặn đứng.

Khu vực "tam giác vàng" lừa đảo ở biên giới Campuchia

Jeong Min-su đã bị buộc tham gia vào hoạt động lừa đảo tình cảm trực tuyến, nơi anh phải giả danh phụ nữ tuổi từ 30 đến 40 để lừa đảo đàn ông trong độ tuổi từ 40 đến 60. Công việc của anh là viết "kịch bản" cho những phụ nữ khác, những người sau đó sẽ sử dụng các cuộc gọi âm thanh hoặc video để dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền. Để làm cho trò lừa đảo này thêm thuyết phục, cả công nghệ deepfake cũng được sử dụng.

Cuộc sống trong "chuồng chó"

Tại "Wenchi" – một từ lóng chỉ khu vực hoạt động của băng đảng lừa đảo ở Đông Nam Á, cuộc sống của Jeong Min-su không khác gì địa ngục. Mặc dù được hứa hẹn một mức lương cơ bản là 2000 USD/tháng (52 triệu đồng) cùng với tiền thưởng, nhưng thực tế mọi thứ đều được tính vào "nợ" của nạn nhân, và giá cả tại đây cao ngất ngưởng. Một ly cola có thể tốn đến 5000 won (92 ngàn đồng), khiến mức lương nhận được không đủ để sống qua ngày.

Jeong Min-su đã phải chịu đựng một cuộc sống gần như bị giam cầm. Những kẻ tội phạm gọi nơi này là "chuồng chó", nơi họ phải làm việc như những con vật và chịu đựng những trận đòn. Anh đã tìm cách trốn thoát vào một ngày cuối tuần và may mắn thoát khỏi bàn tay của tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, ngay cả sau khi trốn thoát, anh vẫn phải sống trong sợ hãi vì những lời đe dọa rằng họ biết thông tin cá nhân của anh và sẽ tìm cách gây hại nếu anh dám tiết lộ bất cứ điều gì.

Vấn nạn bị lừa sang Campuchia đang rất nóng tại Hàn Quốc sau vụ 1 sinh viên bị tra tấn đến chết

Không chỉ Jeong Min-su, nhiều người khác cũng đã trở thành nạn nhân của những lời mời chào việc làm với mức lương cao ở nước ngoài. Một số người đã phải chịu đựng những trận đánh đau đớn và thậm chí bị tra tấn bằng điện. Các quảng cáo tuyển dụng này ngập tràn trên các trang web và mạng xã hội, hứa hẹn một cuộc sống sung túc ở nước ngoài nhưng thực tế lại là bẫy của các tổ chức tội phạm.

Jeong Min-su đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng này, nói rằng cái chết của một sinh viên đại học gây rúng động Hàn Quốc gần đây chỉ là "phần nổi của tảng băng". "Không có nhân quyền trong Wenchi," anh nhấn mạnh, gửi lời cảnh tỉnh tới những người khác có thể đang cân nhắc đến những lời mời chào việc làm tương tự.

Nguồn: Nate