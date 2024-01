Tâm sự của nghệ sĩ Mạc Can trước khi vào Khu dưỡng lão Thị Nghè

Nghệ sĩ Mạc Can





Nghệ sĩ Mạc Can hiện đang sống cùng cô em gái tại quận Bình Tân (TP HCM). Ông chia sẻ: "Tôi năm nay 79 tuổi, em tuổi 59 tuổi. Tôi mắc bệnh khớp, đi lại khó khăn, chỉ ngồi một chỗ. May nhờ có cô em lo lắng nhiều năm qua, chứ khó mà vượt qua như cái thời còn chạy xe gắn máy".

Trong chuyến thăm nghệ sĩ Mạc Can gần đây, các nghệ sĩ hài Phương Dung, Phi Phụng, Thụy Mười, Tạ Quang Thịnh…đã vui mừng vì thấy sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can khá hơn. Ông vẫn vui vẻ, lạc quan, pha trò với nhiều câu nói hài hước, dí dỏm để mọi người cùng cười.

Nghệ sĩ Phương Dung thăm Nghệ sĩ Mạc Can

"Mọi sinh hoạt của tôi đều nhờ gia đình chăm sóc. Một người em chịu khó tập vật lý trị liệu cho tôi hằng ngày để cơ chân, cơ tay không bị teo lại. Nghe nói mai này vào Khu dưỡng lão Thị Nghè, các bác sĩ chuyên khoa sẽ khám kỹ hơn rồi điều trị, để khắc phục những đau đớn của cơ thể do nhiều chứng bệnh ập tới đối với tôi" – nghệ sĩ Mạc Can nói.

Nghệ sĩ Phi Phụng (đội nón), PHương Dung thăm Nghệ sĩ Mạc Can

Khi hỏi về sự chuẩn bị dọn nhà mới, tác giả tiểu thuyết "Tấm ván phóng dao" chia sẻ thêm: "Cảm ơn Hội Sân khấu TP HCM, Sở VHTT TP HCM và các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa tôi vào danh sách để được vào ở trong khu dưỡng lão Thị Nghè. Ông cho biết, năm nay ăn tết ở nhà với gia đình, ngày 27-2 sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn thì sẽ dọn nhà mới.

Nghệ sĩ Phương Dung trò chuyện với Nghệ sĩ Mạc Can

Ở tuổi U80, nghệ sĩ Mạc Can gần như ngưng hoạt động nghệ thuật. Con gái ông cho biết do sức khỏe yếu nên ông khó lòng đi diễn. Nhiều nơi có mời giao lưu nói về chuyện sách, về phim và các vai diễn của ông nhưng do ông lớn tuổi rồi, đi nhiều sẽ bị mệt.

Nghệ sĩ Mạc Can sinh năm 1945 tại Tiền Giang, ông là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt Nam. Không chỉ diễn xuất giỏi trên sân khấu kịch, phim, ông còn là nhà văn, ảo thuật gia, biên kịch...

Trong sự nghiệp, nghệ sĩ Mạc Can ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn ấn tượng trong: "Vó ngựa trời nam", "Người đẹp Tây Đô", loạt phim "Cổ tích Việt Nam", "Ván bài lật ngửa", "Đất rừng phương Nam"…