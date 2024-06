A Cường - nam công nhân 32 tuổi ở Đài Nam, Đài Loan (Trung Quốc) bị hàng xóm kiện vì cứ nhè lúc nửa đêm để tắm, mỗi lần tắm lại mở nhạc với âm lượng lớn, gây ồn ào, ảnh hưởng đến các gia đình sống xung quanh.

Sau khi xem xét các bằng chứng, tòa án địa phương kết luận A Cường vi phạm điều 72, khoản 3 của Luật Duy trì trật tự xã hội. Anh bị phạt 3.000 Đài tệ (khoảng 2,3 triệu đồng).

(Ảnh minh họa)

A Cường cho rằng phán quyết này không hợp lý nên gửi đơn kháng cáo lên tòa án thành phố. Nam công nhân cho biết, sau khi bị hàng xóm phàn nàn vài lần, do không muốn ảnh hưởng đến mọi người, anh đã thuê người lắp đặt miếng xốp cách âm dày tại cửa sổ và lỗ thông gió của nhà mình; không hiểu sao người hàng xóm vẫn không vừa ý và kiện anh ra tòa, khiến anh bị phạt.

Vài ngày trước, Tòa án thành phố Đài Nam đưa vụ việc ra xét xử. Thẩm phán cho biết, A Cường bị phạt vì "phát nhạc với âm lượng lớn lúc tắm, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh" nhưng theo hồ sơ điều tra, lời khai của hai hàng xóm lại không giống nhau. Một người nói anh ta nghe thấy tiếng nhạc suốt cả ngày, đặc biệt lúc nửa đêm khi A Cường tắm thì nhạc to nhất. Người còn lại nói có nghe tiếng nhạc nhưng không phải quá to. Do đó, theo thẩm phán, không thể dựa vào hồ sơ điều tra này để kết luận A Cường đã gây ra tiếng ồn quá lớn.

Hơn nữa, khi nhân viên cơ quan môi trường đến kiểm tra ngẫu nhiên, họ cũng không phát hiện bất kỳ tiếng ồn hay tiếng nhạc lớn nào gây mất trật tự an ninh. Vì vậy, không thể kết luận hành vi của A Cường đã vi phạm điều 72 khoản 3 của Luật Duy trì trật tự xã hội.

Cuối cùng, do thiếu bằng chứng, thẩm phán đã quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt ban đầu và tuyên không phạt A Cường.