Tầm nhìn cực đỉnh của ông Phạm Nhật Vượng: Thêm đại gia Vũ Văn Tiền lấn sân lĩnh vực robot, bắt tay đối tác Trung Quốc tấn công thị trường 7.000 tỷ USD

Tập đoàn Geleximco vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với AiMOGA Robotics tại thành phố Vu Hồ (Trung Quốc), đánh dấu bước đi mới của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghệ robot đang tăng trưởng nhanh trên toàn cầu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên thống nhất nghiên cứu khả năng thành lập liên doanh, hướng tới phát triển toàn diện từ nghiên cứu - phát triển (R&D), sản xuất cho đến triển khai ứng dụng robot trong thực tế. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái robot mang tính bản địa hóa tại Việt Nam, phục vụ nhu cầu trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị khu vực.

Sự hợp tác này được đánh giá là sự kết hợp giữa hai thế mạnh bổ trợ. Geleximco sở hữu nền tảng vững chắc về công nghiệp, chuỗi cung ứng và mạng lưới thị trường trong nước, trong khi AiMOGA Robotics có lợi thế về công nghệ, đặc biệt trong phát triển robot hiện thân và trí tuệ nhân tạo. Thông qua đó, hai bên kỳ vọng thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, sản xuất cũng như thương mại hóa các sản phẩm robot.

Geleximco là một trong những tập đoàn đa ngành lớn tại Việt Nam, hoạt động trải rộng ở các lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, bất động sản và tài chính. Những năm gần đây, doanh nghiệp này có xu hướng mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm tìm kiếm động lực tăng trưởng mới và nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất.

Gần đây, tập đoàn cũng gây chú ý với việc liên doanh cùng thương hiệu xe Trung Quốc Omoda & Jaecoo (thuộc tập đoàn Chery - Trung Quốc). Đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên, là nhà máy ô tô Trung Quốc đầu tiên tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, AiMOGA Robotics là công ty công nghệ chuyên về robot và trí tuệ nhân tạo, thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn ô tô Chery (Trung Quốc). Doanh nghiệp này đã phát triển hệ thống công nghệ tương đối hoàn chỉnh, từ thiết kế phần cứng, cảm biến, điều khiển chuyển động đến các giải pháp tương tác giữa con người và máy móc.

Hiện các sản phẩm của AiMOGA, bao gồm robot hình người và robot bốn chân, đã được triển khai tại hơn 30 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Đầu năm nay, công ty này cũng đưa vào vận hành thử nghiệm robot hỗ trợ điều phối giao thông tại Vu Hồ, cho thấy khả năng ứng dụng thực tiễn trong các lĩnh vực đô thị thông minh.

Thỏa thuận hợp tác với Geleximco được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của AiMOGA tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời mở ra cơ hội đưa các công nghệ robot tiên tiến vào thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, thị trường robot toàn cầu đang được dự báo tăng trưởng mạnh. Theo Morgan Stanley, riêng thị trường Trung Quốc có thể đạt quy mô hơn 100 tỷ USD vào năm 2028 với tốc độ tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Trên phạm vi toàn cầu, Citigroup ước tính quy mô thị trường robot có thể lên tới 7 nghìn tỷ USD vào giữa thế kỷ này, cùng với hàng trăm triệu robot được đưa vào vận hành.

Tại Việt Nam, cuộc đua trong lĩnh vực robot cũng bắt đầu sôi động hơn. Từ cuối năm 2024, Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập loạt công ty chuyên về robot như VinRobotics, VinMotion và VinDynamics. Các doanh nghiệp này cho biết đã làm chủ phần lớn công nghệ cốt lõi và bước đầu phát triển các nguyên mẫu robot công nghiệp cũng như robot hình người.

Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước cho thấy robot đang trở thành một hướng đi mới của ngành công nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam, với tiềm năng ứng dụng rộng trong sản xuất, dịch vụ và đô thị thông minh trong thời gian tới.