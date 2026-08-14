Tạm hoãn phiên toà xét xử cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế

TAND Khu vực 1 - Huế quyết định tạm hoãn phiên xét xử vụ án liên quan đến ông Trần Nhơn Vượng - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế về tội danh nhận hối lộ.

Sáng 14/8, TAND Khu vực 1 - Huế xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Thái Thị Hồng Vân (SN 1974 tại Quảng Trị, hiện trú tại phường Mỹ Thượng; TP Huế); Trần Nhơn Vượng (SN 1964, trú phường Thuận Hoá, TP Huế); Trần Xuân Phú (SN 1982, trú phường Phú Xuân, TP Huế); Trần Anh Tú (SN 1980, trú phường Phú Xuân, TP Huế).

Bị cáo Thái Thị Hồng Vân bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 3 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Nhơn Vượng bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm c, đ khoản 2 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Xuân Phú bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo điểm a khoản 1 Điều 354 của Bộ Luật hình sự. Bị cáo Trần Anh Tú bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo khoản 3 Điều 365 của Bộ Luật hình sự.

Tại phiên toà sáng 14/8, do sự vắng mặt của hàng loạt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo nêu trên. Theo Hội đồng xét xử, thời gian dự kiến mở lại phiên toà vào lúc 8h ngày 25/8/2026.

Thẩm phán, chủ toạ phiên toà công bố quyết định tạm hoãn phiên toà xét xử vụ án

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trước đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng - cựu Phó Viện trưởng Viện KSND TP Huế để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cùng tội danh, cơ quan chức năng cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Xuân Phú - cựu Phó Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, VKSND TP Huế.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân - cựu Phó Chánh tòa Toà Dân sự TAND TP Huế, để điều tra hành vi “ Nhận hối lộ “.

Tại kỳ họp định kỳ tháng 3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Huế xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng với ông Trần Nhơn Vượng.

Trước đó, bà Thái Thị Hồng Vân cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.