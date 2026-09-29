Tạm giữ xe cẩu sau vụ cổng chào đổ sập khiến bé trai 8 tuổi đứt rời bàn tay

Chiếc xe cẩu liên quan vụ cổng chào đổ sập khiến bé trai bị đứt rời bàn tay bị Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ cổng chào đổ sập làm đứt tay cháu bé lớp 3, Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã lấy lời khai tài xế Trần Văn Đức (33 tuổi, trú xã Hương Đô, Hà Tĩnh), đồng thời tạm giữ chiếc xe cẩu để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực xe cẩu đi qua cổng chào không có biển cấm. Công an đang làm rõ các yếu tố khách quan, chủ quan và sẽ xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó, chiều 28/9, anh Đức lái xe cẩu đi qua khu vực cổng chào thôn Phú Phong, xã Hương Khê. Phần móc của xe cẩu va vào cổng chào. Tài xế sau đó hạ cẩu và tiếp tục di chuyển. Ba phút sau, cổng chào đổ sập đúng lúc chị Lê Thị Giang (38 tuổi) chở con trai Trần Đức Thắng (8 tuổi) đi qua. Vụ việc khiến Thắng bị đứt rời bàn tay phải, chị G. bị xây xát nhẹ, xe máy hư hỏng nặng.

Thắng được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cấp cứu. Do phần cẳng tay bị dập nát nghiêm trọng, các bác sĩ chưa thể nối bàn tay trở lại ngay vì nguy cơ hoại tử.

Các bác sĩ nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì sự sống cho phần chi thể bị đứt rời. Khi cẳng tay ổn định, các bác sĩ dự kiến chuyển bàn tay lên nối trở lại.