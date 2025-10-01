Công an tỉnh Đồng Nai ngày 1/10 cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng bằng thủ đoạn rao bán bản quyền phần mềm dẫn đường Vietmap.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 2/2025, Nguyễn Phúc Tới (SN 1994, trú tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình) đã mua một mã bản quyền phần mềm Vietmap để sử dụng làm công cụ lừa đảo. Về thực chất, mỗi mã bản quyền chỉ có thể kích hoạt và sử dụng trên một thiết bị, một số điện thoại tại một thời điểm.

Tới sau đó lập nhiều tài khoản Facebook, Zalo như Vietmap s2, Vietmap Live, Huy Kỹ Thuật, Bảo Auto… để quảng cáo, rao bán bản quyền phần mềm Vietmap Live với giá rẻ hơn thị trường, kèm lời khẳng định có thể dùng trên nhiều thiết bị, nhiều năm. Khi người mua liên hệ, Tới hướng dẫn tải ứng dụng, cài đặt thành công bước đầu, sau đó yêu cầu chuyển từ 200.000 đến 1.000.000 đồng để mở thêm tính năng.

Hình ảnh các Trang Fanpage mà đối tượng dẫn dụ bị hại - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tuy nhiên, do cùng một mã được bán cho nhiều người, phần mềm chỉ hoạt động được một thời gian ngắn rồi mất hiệu lực. Khi khách hàng phản hồi, Tới tìm cách thoái thác và chặn liên lạc.

Quá trình đấu tranh triệt phá, công an đã phát hiện, thu giữ 2 điện thoại di động, 1 máy tính bàn, 1 máy tính xách tay, 3 tài khoản ngân hàng Tới sử dụng để nhận tiền chiếm đoạt và toàn bộ dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội của Tới.

Bước đầu, Tới khai nhận đã lừa đảo khoảng 500 người, chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Phúc Tới để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại của thủ đoạn lừa đảo trên, liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (điện thoại: 02513.685.134), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (điện thoại: 0693.480.999), Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017): Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.