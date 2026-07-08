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Tạm giữ người đàn ông chém hàng xóm tử vong

Nhật Huy
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Sau mâu thuẫn kéo dài, trong lúc cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại, một người đàn ông ở tỉnh An Giang đã dùng dao chém hàng xóm tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Danh Phong (SN 1990, ngụ xã Giồng Riềng, An Giang) để điều tra về hành vi " Giết người ".

Tạm giữ người đàn ông chém hàng xóm tử vong tại An Giang năm 2026 - Ảnh 1.

Danh Phong tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Danh Phong và anh D.C. (SN 1986) là hàng xóm. Thời gian gần đây, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do mỗi khi uống rượu, Phong có lời lẽ xúc phạm anh C.

Tối 5/7, Phong ngồi uống rượu một mình tại nhà thì anh C. đến nói chuyện. Trong lúc lời qua tiếng lại, anh C. được cho là có lời lẽ thách thức và rủ Phong đánh nhau. Bực tức, Phong vào nhà lấy dao chém anh C.

Bị chém, anh C. chạy về nhà nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Phong quay vào nhà ngủ. Đến khi biết anh C. tử vong, Phong đã đến Công an xã đầu thú.


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Tags

Công an tỉnh An Giang

Công an xã đầu thú

Danh Phong

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