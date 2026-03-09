Tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Trình sinh năm 1986

Fanpage Công an tỉnh Đắk Lắk chiều 9/3 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng Trần Văn Trình (SN 1986) và Trần Văn Dũng (SN 1993), cùng trú xã Ea Ly để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2024 đến cuối năm 2025, Trình và Dũng đã tổ chức cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất từ 9% đến 15% mỗi tháng, tương đương 109,5% đến 182,5% mỗi năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất theo quy định của pháp luật, với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 800 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan công an do Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp: