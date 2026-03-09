HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt giữ đối tượng Trần Thái Ngọc sinh năm 1992

Chi Chi |

Trần Thái Ngọc là đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Qua công tác quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng truy nã Trần Thái Ngọc (sinh năm 1992) ngụ khu phố Núi Tung, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Bắt giữ đối tượng Trần Thái Ngọc sinh năm 1992 - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Trần Thái Ngọc (giữa). Ảnh: CA Đồng Nai

Theo hồ sơ, Trần Thái Ngọc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi phát hiện đối tượng, Công an phường đã nhanh chóng tổ chức lực lượng tiến hành bắt giữ, lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường cũng kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Người đầu thú có thể trực tiếp đến trình diện hoặc thông qua người thân liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Bắt giữ Nguyễn Nhật Hào sinh năm 2003
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

bắt giữ

đối tượng truy nã

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại