Bắt giữ Nguyễn Nhật Hào sinh năm 2003

Qua rà soát, xác minh và tổ chức truy vết các đối tượng truy nã, ngày 05/03/2026, Công an phường Long Bình (Đồng Nai) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ thành công 02 đối tượng đang trốn truy nã là Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 2007), thường trú tại khu phố 8, phường Long Bình, bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thường Tân, TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Nhật Hào (sinh năm 2003), thường trú tại khu phố 8, phường Long Bình, bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

2 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Đồng Nai

Trước đó, ngày 13/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định truy nã đối với hai đối tượng trên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Long Bình đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao hai đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Hà