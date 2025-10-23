HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh

Trang Anh |

Công an Nghệ An vừa bắt giữ Trần Tuấn Anh vì gây ra 5 vụ đột nhập nhà dân, phá két sắt, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng tiền mặt và vàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An ngày 22/10 cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (SN 1998, trú tại phường Trường Vinh, TP. Vinh) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Trần Tuấn Anh là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, từng có tới 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và đánh bạc.

Theo cơ quan công an, từ tháng 4 đến tháng 10/2025, Tuấn Anh thường xuyên lang thang tại các khu vực trung tâm TP. Vinh, tìm kiếm sơ hở của các hộ dân để đột nhập. Đối tượng này đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm két sắt tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Lộc.

Tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh- Ảnh 1.

Tang vật của vụ án bị thu giữ - Ảnh: CA Nghệ An

Tổng tài sản mà Trần Tuấn Anh chiếm đoạt được qua các vụ án, bao gồm tiền mặt và vàng, trị giá hơn 800 triệu đồng. Số tài sản trộm cắp được, đối tượng đem bán tại các tiệm vàng hoặc cầm đồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Trần Tuấn Anh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra làm rõ các vụ việc có liên quan đến đối tượng này.

Khống chế, bắt Nguyễn Lê Thanh Ngân sinh năm 2000
Vụ buôn lậu hơn 546 kg vàng: Hé lộ chủ nhân số vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng

Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các đối tượng tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Số vàng sau khi qua biên giới được giao cho các đối tượng tẩy xóa dấu vết xuất xứ, ghi chép giao dịch và mang ra Hà Nội tiêu thụ.

