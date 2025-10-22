HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khống chế, bắt Nguyễn Lê Thanh Ngân sinh năm 2000

Trang Anh |

Công an đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Lê Thanh Ngân, sau hơn 7 tháng bỏ trốn.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 22/10 cho biết, khuya 21/10/2025, Công an xã Tà Lài đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Lê Thanh Ngân (sinh năm 2000, trú tại ấp 3, xã Phú Lập, huyện Tân Phú). Ngân là người bị truy tìm do đã trốn khỏi Cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, ngày 14/3/2025, Công an xã Phú Lập (nay là Công an xã Tà Lài) đã ra quyết định truy tìm đối với Ngân. Trong suốt thời gian bỏ trốn, đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Khống chế, bắt Nguyễn Lê Thanh Ngân sinh năm 2000- Ảnh 1.

Công an Đồng Nai đăng tin truy tìm Ngân

Với sự kiên quyết trong công tác trấn áp tội phạm về ma túy, Công an xã Tà Lài đã chủ động bám sát địa bàn, nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời nhận được sự phối hợp tích cực từ người dân.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Tà Lài đã bàn giao Nguyễn Lê Thanh Ngân lại cho Cơ sở cai nghiện ma túy số 7 để tiếp tục thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định pháp luật.

