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Tạm giữ hình sự Trần Thị Huỳnh Như 24 tuổi

Duy Anh
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Trần Thị Huỳnh Như cùng một đối tượng khác bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 30/9, Công an xã Long Kiến cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự các đối tượng Huỳnh Văn Phước (sinh năm 1989, trú tại ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp) và Trần Thị Huỳnh Như, (sinh năm 2002, trú tại ấp An Thị, xã Long Kiến, tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 28/9, nhận được tin báo của người dân về việc tại một căn nhà cấp 4 tại ấp An Khương, xã Long Kiến có một số người tụ tập nghi liên quan đến ma túy, Công an xã Long Kiến nhanh chóng tiến hành kiểm tra.

- Ảnh 1.

Các đối tượng Trần Thị Huỳnh Như và Huỳnh Văn Phước cùng tang vật tại hiện trường (từ trái qua) (Ảnh: Công an An Giang).

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện Phước và Như đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2,06 gam ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy như nỏ thủy tinh, ống hút, chai nhựa, bật lửa.

Qua làm việc ban đầu, Phước và Như khai nhận cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà do Như thuê ở ấp An Khương, xã Long Kiến; số ma túy trên do Như mua của một người chưa rõ lai lịch.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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