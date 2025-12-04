HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh

Duy Anh |

Lê Bá Linh là người đã thực hiện hành vi đánh người khi xảy ra va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Bá Linh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, khoảng 9h ngày 27/11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và xe ô tô do anh N.Đ.D. (SN 2002; trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D. gây thương tích. Sau đó, đối tượng lái xe rời khỏi khu vực.

Tạm giữ hình sự tài xế Lê Bá Linh - Ảnh 2.

Hình ảnh sự việc được người đi đường quay lại (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hoà đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân.

Hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 1/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Lê Bá Linh về hành vi cố ý gây thương tích.

