Tạm giữ hình sự nhóm côn đồ đập phá quán nhậu khiến hàng trăm thực khách tháo chạy

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự nhóm côn đồ đập phá quán nhậu trên địa bàn, gồm Trần Công Lợi (28 tuổi), Nguyễn Văn Quý (40 tuổi), Phan Minh Ân (37 tuổi), cùng trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 21h ngày 19/10, Công an quận Ngũ Hành Sơn nhận tin báo của anh Nguyễn Hữu Ân (39 tuổi, trú phường Mỹ An) rằng có nhóm côn đồ đến quán Dê Nghĩa (số 145 đường Đỗ Bá) gây rối, đập phá tủ kính, bàn ghế... gây thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.



Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với Công an phường Mỹ An khẩn trương điều tra, xác định danh tính nhóm côn đồ gồm 4 tên (ngoài 3 kẻ bị tạm giữ kể trên còn có Trần Kim Quý, 40 tuổi, trú quận Sơn Trà).

Cơ quan điều tra một mặt tổ chức lực lượng truy bắt, một mặt vận động gia đình đưa những kẻ này ra đầu thú.

Trước sự truy tìm quyết liệt của lực lượng công an, 18h30 ngày 20/10, Lợi, Ân, Nguyễn Văn Quý ra trình diện. Đến 11h ngày 21/10, Trần Kim Quý cũng đầu thú

Hung khí nhóm côn đồ sử dụng đập phá quán nhậu.

Nhóm côn đồ khai, chiều 19/10, sau khi dự tiệc cưới, Lợi, Ân, Văn Quý và Kim Quý tiếp tục đến quán Dê Nghĩa ăn nhậu. Khách đông, nhân viên phục vụ không kịp nên 4 người này gây sự rồi bỏ về, sau đó đến đập phá quán cho bõ tức.

Nguyễn Văn Quý có 2 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”. Phan Minh Ân có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” và Trần Kim Quý có một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.