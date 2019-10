Vụ cả nhà bị nhóm côn đồ truy sát: Xuất phát từ mâu thuẫn của 2 nữ sinh lớp 7

Ngày 19/10, Công an xã Quảng Hùng (TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, hiện phía công an xã đang tiếp tục phối hợp với Công an TP. Sầm Sơn điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả xảy ra tại nhà ông Lê Bá Thân (SN 1956, trú xóm 3) khiến 3 người của gia đình này bị thương.



Theo lãnh đạo Công an xã Quảng Hùng, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa cháu gái học lớp 7 của ông Thân với một nữ sinh cùng học lớp 7 khác. Từ mâu thuẫn này nên người nhà của nữ sinh kia đã kéo người đến nhà ông Thân để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra vụ ẩu đã trên.

Hiện trường vụ việc.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an TP. Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu công an đã xác định được một số người liên quan và đã mời lên để làm việc.

Anh Lê Bá Huy (SN 1984; con trai ông Thân) là một trong 3 người bị thương trong vụ việc kể lại, trước đó vào trưa 18/10, anh đang ngồi ăn cơm với bố đẻ là ông Thân và con gái là Lê Thị Quỳnh (SN 2007) thì bị một nhóm người xông vào nhà đánh.

Anh Huy bị đạn bắn nhiều vết vào người.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ nên gia đình anh Huy không kịp chống cự. Sau vụ việc, ông Thân, anh Huy và cháu Quỳnh bị đánh đập với nhiều vết thương. Không những thế, nhóm người trên còn nổ súng hoa cải tự chế bắn khiến anh Huy và cháu Quỳnh bị nhiều vết đạn găm vào người.

Sau khi gây án, nhóm người trên lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương trên cơ thể, máu chảy nhiều.

Hiện Công an TP. Sầm Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.