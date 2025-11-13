HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng

Duy Anh |

Lợi dụng lúc nhân viên không để ý, Hoàng đã lấy trộm chiếc dây chuyền vàng trị giá khoảng hơn 49 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Hai ngày trước, Công an xã An Châu cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hoàng (sinh năm 1977, ấp An Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" xảy ra tại một tiệm vàng thuộc ấp Hòa Long 4, xã An Châu.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoàng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, chiều 5/11, Công an xã An Châu tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng về việc đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoàng có hành vi lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Châu nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoàng khai nhận: Vào trưa ngày 5/11, Hoàng điều khiển xe máy đến tiệm vàng “N.N.T” hỏi mua vàng. 

Khi nhân viên lấy nhiều loại vàng cho xem, Hoàng liên tục yêu cầu lấy thêm và lợi dụng lúc nhân viên không để ý, lén lấy trộm một sợi dây chuyền vàng xoắn vuông, loại vàng 18 kara, trọng lượng 5,8 chỉ (tổng trị giá khoảng hơn 49 triệu đồng) rồi giấu vào túi áo khoác.

Tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoàng- Ảnh 2.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an An Giang).

