Tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phong sinh năm 1998

Ngày 23/2, Công an xã Tri Tôn cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1998, ngụ ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản là xe ô tô tải của người dân xảy ra tại ấp 1 xã Tri Tôn (tỉnh An Giang).‎

Nhận tin báo của người dân về bị kẻ gian trộm xe ô tô tải biển số 67H-030.76 khi đang đậu xe trên đường Nguyễn Văn Cừ (thuộc ấp 1 xã Tri Tôn), đối tượng điều khiển về hướng xã Cô Tô, lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc Tổ Cảnh sát giao thông Tri Tôn, Trạm Cảnh sát giao thông khu vực Châu Phú - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang) đã nhanh chóng truy tìm.

Ảnh: CA An Giang

Tang vật xe ô tô tải biển số 67H-030.76 do Nguyễn Thanh Phong lấy trộm. Ảnh: CA An Giang

Khi đến khu vực cầu vượt thuộc tổ 3, khu vực ấp Tân Trung, xã Cô Tô, với sự hỗ trợ của chủ xe cùng truy đuổi đối tượng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã khống chế, bắt giữ đối tượng cùng tang vật là xe ô tô tải KIA màu trắng, tải trọng 2.490 kg, biển số 67H-030.76.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phong tại Công an xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Ảnh: CA An Giang

Ảnh: CA An Giang

Tại Công an xã Tri Tôn, qua xác minh nhanh, đối tượng được xác định là Nguyễn Thanh Phong, hiện làm thuê tại một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Cừ, xã Tri Tôn. Đối tượng khai nhận lấy trộm xe để đưa về Đồng Nai bán, hiện đang thuê trọ tại một nhà trọ thuộc ấp 6, xã Tri Tôn. Theo thông tin từ chủ phương tiện, chiếc xe mua mới năm 2022 với giá 498 triệu đồng, giá trị hiện tại ước tính trên 350 triệu đồng.

Hiện Công an xã Tri Tôn tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.