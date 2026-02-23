Bắt khẩn cấp người chửi bới, ép thu tiền trông xe: Nguyễn Thị Mùi có thể chịu mức án nào?





Ngày 22/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Mùi là đối tượng to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Kết quả điều tra ban đầu, xác định trong ngày 21/02/2026, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000đ (bốn trăm hai mươi nghìn đồng); 01 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 01 chiếc điện thoại di động Iphone Xs màu vàng của Nguyễn Thị Mùi.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn luật sư Hà Nội cho biết trên báo An ninh Thủ đô rằng, trong những ngày đầu năm mới, việc các đối tượng chửi bới, ép thu tiền trông xe khách thể hiện sự côn đồ, hung hãn, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, gây rối trật tự công cộng nên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Với hành vi chửi bới, ép thu tiền trông xe khách là dấu hiệu cấu thành tội phạm về Tội cưỡng đoạt tài sản. Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi quy định, người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1-5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.