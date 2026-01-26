HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Lộc 51 tuổi- nghi phạm hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Trang Anh |

Nguyễn Phước Lộc bị công an tạm giữ để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi ở cạnh nhà sau khi lừa nạn nhân bằng cách hứa cho tiền.

Ngày 26/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phước Lộc (sinh năm 1975, ngụ xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, do ở gần nhà, cháu M. (sinh ngày 10/01/2013) thường xuyên qua nhà Lộc chơi một mình. Lợi dụng sự ngây thơ của trẻ nhỏ, Lộc đã dụ dỗ cháu M. đấm lưng cho mình và hứa sẽ cho tiền. Trong những lần này, đối tượng đã có hành vi sờ soạng và thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân.

Sự việc chỉ được phát hiện khi gia đình cháu M. nhận thấy những dấu hiệu bất thường và gặng hỏi, sau đó lập tức đến cơ quan Công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phước Lộc đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 11/2025, Lộc đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu M.

Đối tượng Nguyễn Phước Lộc - Ảnh: Công an Đồng Nai

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang khẩn trương củng cố hồ sơ, trưng cầu giám định và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục và bảo vệ con em mình, đặc biệt là cảnh giác với những mối quan hệ tưởng chừng như thân thiết xung quanh nhà.

