Bắt tạm giam tài xế Nguyễn Văn Trực

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 26/1 cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Trực, trú thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, tỉnh Đồng Nai về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 8/9/2025, Nguyễn Văn Trực điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 93L1-080.xx chở theo con trai là N.P.T lưu thông trên tuyến đường liên thôn theo hướng từ thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa đi ra đường ĐT741. Khi lưu thông đến đoạn đường trên, đã xảy ra va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Honda Cup không biển kiểm soát do ông Nguyễn Ngọc K., trú cùng thôn, điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm ông Nguyễn Ngọc K. bị chấn thương vùng đầu, được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã tử vong sau đó.

Điều tra viên thực hiện đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Trực - Ảnh: Công an Đồng Nai

Quá trình điều tra xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do Nguyễn Văn Trực điều khiển xe mô tô biển số 93L1-080.xx trên đường mà trong máu có nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, thiếu chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày 16/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trực theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trực để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.