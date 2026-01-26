Ngày 26/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy giống xe hai đối tượng sử dụng khi cướp ngân hàng trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen được phát hiện trong một hố sâu, dưới mương dài, giáp ranh giữa Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) với khu vực rừng thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý. Đây là khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy.

Chiếc xe máy nằm dưới hố sâu khoảng 1m, dài tầm 1,5m, phía trên được che lấp lại bằng tấm bạt xanh da trời. Cách nơi chôn giấu xe máy khoảng 200m có một vị trí bị đốt cháy nghi do các đối tượng đã đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.

Cái hố có dấu vết của việc đào, chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc phi tang bằng chứng.

Quanh khu vực này có mương sâu và dài, cùng bụi rậm, gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Khoảng cách từ nơi phát hiện chiếc xe máy đến hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 7km.

Trong khi đó, đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thông tin, vị trí chiếc xe được phát hiện nằm trong một hố sâu bất thường, có dấu mới đào, nhưng không rõ hình thành từ thời điểm nào.

Vị trí bị đốt cháy gần với hố chôn xe máy, nghi do các đối tượng đốt tiêu hủy áo quần và một số trang bị dùng thực hiện vụ cướp.

Liên quan tới vụ cướp, một lãnh đạo UBND phường Diên Hồng thông tin, đến thời điểm này, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, truy xét các manh mối liên quan đến các đối tượng thực hiện vụ trộm ngân hàng. Mọi thông tin liên quan đến vụ án đều được bảo mật nhằm đảm bảo công tác điều tra.