Tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quang sinh năm 2007

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Hạo Thiên, sinh năm 2008, ngụ xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai và Nguyễn Đình Quang, sinh năm 2007, quê tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối ngày 20/2, khi anh Nguyễn Thanh Trí, sinh năm 1991, ngụ ấp 2, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai đang lưu thông trên đường DT777 đoạn đường thuộc ấp 4 thì bị đối tượng Hưng (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe mô tô chở theo đối tượng Trường (chưa rõ lai lịch) dùng tay đánh vào đầu.

2 đối tượng Nguyễn Hạo Thiên và Nguyễn Đình Quang. Ảnh: CA Đồng Nai

Khi anh Trí dừng xe mô tô lại thì nhóm của Hưng gồm Chu Ng. Đ. Tr., sinh năm 2009 (ngụ xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai, hiện đang cho gia đình bảo lãnh do chưa đủ 18 tuổi) Thiên, Quang và 2 đối tượng Trường, Thành (chưa rõ lai lịch) quay lại sử dụng nón bảo hiểm đánh vào đầu, người của anh Trí gây thương tích rồi nhanh chân bỏ trốn, anh Trí được người dân đưa đi bệnh viện điều trị.

Biết không thể thoát tội ngày 25/2, Thiên, Quang và Tr. đến cơ quan Công an xã An Viễn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

