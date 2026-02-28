Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Triều sinh năm 1983

Ngày 28/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Triều sinh năm 1983 (trú tại xóm Động Giai, xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi “xâm phạm chỗ ở của người khác và Hủy hoại tài sản”.

Theo kết quả điều tra xác định, do cần tiền để kinh doanh nên vào tháng 7/2022, bà H.T.T.C (sinh năm 1979, thường trú khu phố 1, Dương Đông, đặc khu Phú Quốc) đã vay của bị can Phạm Ngọc Triều số tiền 600.000.000 đồng. Đến tháng 4/2023, bà C tiếp tục vay của Triều số tiền 1.700.000.000 đồng.

Để được vay số tiền trên, Triều yêu cầu bà C chuyển nhượng thửa đất có diện tích 15.067,78m² tại khu phố 4, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là khu phố 4, An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trên đất có một căn nhà cấp bốn. Việc chuyển nhượng được thực hiện dưới hình thức lập hợp đồng chuyển nhượng thửa đất kèm theo vi bằng và văn bản thỏa thuận. Trong lần vay này, bà C đã đóng lãi được một tháng với số tiền 119.000.000 đồng.

Đến tháng 11/2023, do không còn khả năng thanh toán tiền gốc và lãi cho bị can, lợi dụng thời điểm bà C đang điều trị bệnh tại Cần Thơ, bị can Phạm Ngọc Triều đã tự ý vào nhà bà C, tháo dỡ và làm hư hỏng một số tài sản, gây thiệt hại ước tính khoảng 7.000.000 đồng.

Bị can Phạm Ngọc Triều tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Ảnh: CA An Giang



Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tập trung điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.