HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ hình sự Nguyễn An Bảo Chinh

Trang Anh |

Nguyễn An Bảo Chinh bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 13/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh (sinh năm 2007, trú tại Tổ dân phố 5, phường Ba Đồn) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h25 ngày 7/12/2025, tại quán Bi-a Sky Billiard Club Cafe ở Tổ dân phố 2, phường Ba Đồn. Theo điều tra ban đầu, Chinh và Phạm Anh Quân (sinh năm 2008, trú cùng Tổ dân phố 5, phường Ba Đồn) đã phát sinh mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến xích mích và xô xát, đánh nhau.

Đối tượng Nguyễn An Bảo Chinh - Ảnh: Công an Quảng Trị

Hậu quả của vụ ẩu đả là Chinh bị thương tích nhẹ, còn Quân bị thương nặng, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong vào chiều ngày 8/12/2025.

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Ba Đồn đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Đến ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn An Bảo Chinh.

Bắt Nguyễn Chí Khiêm 19 tuổi
Tags

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an tỉnh Quảng Trị

Công an phường Ba Đồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại