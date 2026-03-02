Tạm giữ hình sự Lê Tường Vy sinh năm 2004

Ngày 01/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Tường Vy (sinh năm 2004) ngụ xã Nghĩa Trung, Lê Hữu Nam (sinh năm 2003) ngụ xã Bình Tân, cả 2 đều tạm trú phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vy và Nam khi bị bắt. Ảnh: CA Đồng Nai

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với Công an phường Bình Phước bắt quả tang Lê Tường Vy đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại một phòng trọ tại khu phố Phú Thanh, phường Bình Phước, thu giữ 03 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), 04 viên thuốc lắc và nhiều tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Qua điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã tiến hành bắt Lê Hữu Nam để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.