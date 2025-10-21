Tạm giữ hình sự tài xế Lê Thành Công

Công an tỉnh Nghệ An tối ngày 21/10 cho biết vừa tạm giữ hình sự Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 20/10/2025, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh) đang xảy ra ùn tắc. Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đang điều tiết, đã ra hiệu lệnh yêu cầu Công chuyển hướng.

Đối tượng Lê Thành Công - Ảnh: Công an Nghệ An

Mặc dù có hiệu lệnh, Công vẫn không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng về phía Thiếu tá Thọ. Đồng chí Thọ buộc phải bám vào nắp capo, liên tục yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Công vẫn lái xe đi thêm khoảng 20m, chỉ dừng lại khi có người dân dùng xe máy chắn trước đầu xe.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thành Công đã thừa nhận hành vi sai trái do mất bình tĩnh. Hiện, Công an phường Trường Vinh đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.