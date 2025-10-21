HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạm giữ hình sự tài xế Lê Thành Công

Trang Anh |

Lê Thành Công bị tạm giữ sau khi cố tình lái xe ô tô đâm vào một cán bộ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Nghệ An tối ngày 21/10 cho biết vừa tạm giữ hình sự Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 20/10/2025, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh) đang xảy ra ùn tắc. Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đang điều tiết, đã ra hiệu lệnh yêu cầu Công chuyển hướng.

Tạm giữ hình sự Lê Thành Công- Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thành Công - Ảnh: Công an Nghệ An

Mặc dù có hiệu lệnh, Công vẫn không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng về phía Thiếu tá Thọ. Đồng chí Thọ buộc phải bám vào nắp capo, liên tục yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, Công vẫn lái xe đi thêm khoảng 20m, chỉ dừng lại khi có người dân dùng xe máy chắn trước đầu xe.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thành Công đã thừa nhận hành vi sai trái do mất bình tĩnh. Hiện, Công an phường Trường Vinh đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 1 nhân viên hàng không trộm tài sản trong hành lý ký gửi
Tạm giữ Đào Quang Hà vì chiếm đoạt tiền từ thiệnTạm giữ Đào Quang Hà vì chiếm đoạt tiền từ thiện

Đào Quang Hà, thành viên một đoàn từ thiện Đắk Lắk bị tạm giữ vì hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi ủng hộ sau vụ va chạm giao thông.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an tỉnh Nghệ An

Phòng cảnh sát giao thông

Lê Thành Công

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại