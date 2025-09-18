Tạm giữ hình sự Hoàng Văn Quân sinh năm 2001 và đồng bọn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng mới đây đã ra quyết định tạm giữ 05 đối tượng (trong đó có 01 đối tượng người nước ngoài) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 12/9, ông Wang DaoDong (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc) đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo về việc bạn của ông là W.X (SN 1989, quốc tịch Trung Quốc) bị nhóm đối tượng không rõ lai lịch khống chế đưa lên ô tô rồi chở đi đâu không rõ. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông W.X tham gia đánh bạc thua dẫn đến nợ tiền tại Casino H.A (thuộc xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng).

Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, nghi vấn có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo, phân công lực lượng trinh sát tiến hành, điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định ông W.X bị các đối tượng khống chế, bắt giữ và đưa đến căn hộ thuộc phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Duy Nghĩa và Công an phường Hội An tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ trên.

Hoàng Văn Quân và đồng bọn đã có hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật". Ảnh: CA Đà Nẵng

Tại đây, cơ quan Công an phát hiện nhóm 5 đối tượng đang khống chế ông W.X, gồm: Jiu Jun (SN 1979, quê ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; hiện trú tại căn hộ thuộc phường Hội An); Lê Văn Khuyến (SN 1989) và Đỗ Xuân Đức (SN 1990), cùng trú xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa; Trần Trung Nguyên (SN 2000), trú xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị; Hoàng Văn Quân (SN 2001), trú xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an còn phát hiện anh L.YZ (SN 1984, quốc tịch Trung Quốc) cũng đang bị bắt giữ, khống chế tại đây.

Theo lời khai của nạn nhân W.X, ngày 11/9/2025, người này nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng với mục đích đánh bạc. Khi đến Casino H.A, W.X được bạn đưa “phỉnh” - tương ứng số tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 345 triệu đồng tiềnViệt Nam) để đánh bạc và yêu cầu viết giấy vay.

Đến khoảng 10 giờ ngày 12/9, W.X thua hết tiền thì bị nhóm đối tượng trên khống chế và yêu cầu nạn nhân viết thêm 2 giấy vay nợ nữa với tổng số tiền 300.000 nhân dân tệ (tương đương 1,035 tỷ đồng). Sau khi viết giấy vay nợ, các đối tượng yêu cầu W.X gọi điện về nhà để chuyển tiền trả cho nhóm này.

Đến ngày 13/9, W.X tiếp tục bị đưa đến căn hộ khác thuộc phường Hội An để giữ. Tại đây, nhóm đối tượng thay nhau canh giữ, đánh đập, tạo áp lực để W.X gọi điện thoại về nhà tác động gia đình trả tiền. Hậu quả của việc “tra tấn” trên khiến nạn nhân bị gãy 01 cái răng hàm dưới.

Về trường hợp của L.Y.Z (có lai lịch nêu trên) nhập cảnh vào Việt Nam và đến Casino H.A đánh bạc. Tương tự như trường hợp của W.X, Li Yao Zong cũng được 1 người đưa “phỉnh” (tương đương 300.000 nhân dân tệ) để đánh bạc và yêu cầu ông này viết giấy nợ số tiền 500.000 nhân dân tệ. Đến sáng ngày 26/08/2025, L.Y.Z thua hết số phỉnh nêu trên.

Sau khi ra khỏi Casino H.A thì L.Y.Z bị 2 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) đưa lên ô tô rồi chở đến căn hộ thuộc phường Hội An, thành phố Đà Nẵng. Tại đây, L.Y.Z bị các đối tượng thu giữ điện thoại, đe doạ, đánh đập, gọi điện về cho gia đình thúc ép trả số tiền 500.000 nhân dân tệ, nếu không trả kịp thời sẽ bị tính lãi mỗi ngày 20.000 nhân dân tệ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng Jiu Jun, Lê Văn Khuyến, Trần Trung Nguyên, Đỗ Xuân Đức và Hoàng Văn Quân để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục đấu tranh mở rộng.