Bắt khẩn cấp Đinh Bạt Ngọc sau 20 tiếng

Chi Chi |

Đinh Bạt Ngọc bị bắt vì có liên quan đến vụ xâm hại tình dục trên địa bàn.

Công an xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng mới đây đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt thành công đối tượng Đinh Bạt Ngọc (SN 1998) thường trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng liên quan vụ xâm hại tình dục trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h00 ngày 11/9/2025, chị Đ.M.N.Q (thường trú tại xã Đinh Văn, huyện Lâm Hà) cùng nhóm bạn, trong đó có Đinh Bạt Ngọc đến quán Thao Mơ (thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1) để nhậu. Đến khoảng 15h30, Ngọc lấy lý do mệt và rời quán trước.

Bắt khẩn cấp Đinh Bạt Ngọc sau 20 tiếng - Ảnh 1.

Lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ đối tượng Đinh Bạt Ngọc. Ảnh: CA Lâm Đồng

Sau đó, khi trở về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1, chị Q. phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng. Lợi dụng lúc chị mở cửa, Ngọc theo vào nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn về hướng xã Phúc Thọ Lâm Hà. Chị Q. đã lập tức trình báo sự việc với Công an xã Đam Rông 1.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an xã Đam Rông 1 đã khẩn trương ghi nhận lời khai ban đầu từ nạn nhân và tiến hành các bước điều tra cần thiết, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành truy vết, xuyên đêm truy bắt đối tượng. Chỉ sau 20 giờ gây án, Ngọc đã bị lực lượng Công an bắt giữ khẩn cấp khi đang lẩn trốn tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

