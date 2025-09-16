Công an công bố thông tin bất ngờ về vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội

Sáng sớm 16/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình, trong đó có hai cháu nhỏ.

Công an TP Hà Nội cho biết Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Đồ đạc bên trong căn nhà cháy rụi. Ảnh: CA Hà Nội

Đáng chú ý, Công an cho biết ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m, diện tích sàn 90m². Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có một lối thoát nạn khẩn cấp.

Đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: CA Hà Nội

Sau vụ việc, Lãnh đạo UBNDTP Hà Nội cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý dứt điểm các cơ sở lán tạm, công trình sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án.

Chủ tịch UBND TP đặc biệt nhấn mạnh việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên toàn địa bàn. Chính quyền các xã, phường phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm, trang bị phương tiện thoát nạn.

Thành phố cũng kiên quyết xử lý tình trạng sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại những công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo nhằm sớm khắc phục hậu quả, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.

Căn nhà phía trước được xây bằng gạch, còn toàn bộ diện tích phía sau được quây kín bằng tôn. Ảnh: VTV

Cũng trong sáng nay, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.