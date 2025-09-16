Xót xa vụ cháy khiến gia đình 4 người tử vong ở Hà Nội: Tôn quây kín nhà, khói nghi ngút, nhiều tiếng nổ

Khoảng 4h30 sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín (TP Hà Nội) khiến cả gia đình gồm 4 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng chủ hộ cùng hai con nhỏ, trong đó có một cháu bé mới 4 tháng tuổi. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 5, 31, 32 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội) với 07 xe chữa cháy, 01 xe tải chở phương tiện chuyên dụng cùng lực lượng Cảnh sát 113 Thành phố đến hiện trường phối hợp chính quyền, Công an xã cùng người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: TPO

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp; công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Bên trong ngôi nhà bị cháy. Ảnh: CA Hà Nội

Được biết, ngôi nhà bị cháy nằm ngay đối diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bách khoa. Báo Dân Trí đưa tin từ hiện trường vụ cháy cho biết, căn nhà phía trước được xây bằng gạch, còn toàn bộ diện tích phía sau được quây kín bằng tôn. Khu vực này cũng được dùng để cho sinh viên thuê trọ. May mắn, những người thuê trọ đã kịp thoát thân trước khi ngọn lửa lan rộng.

Đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tại hiện trường, nhiều tấm tôn bị biến dạng do sức nóng. Một cán bộ PCCC cho báo trên hay, ngôi nhà có 2 lối thoát hiểm, song khi vụ cháy xảy ra, các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài. Vị trí cửa sổ lại được thiết kế khá cao, gây khó khăn trong việc thoát nạn.

Ngôi nhà được quây nhiều bằng tôn. Ảnh: Hà Nội Mới

Vietnamnet phỏng vấn ông K., người dân sống cách hiện trường khoảng 100m thì được biết, lúc 4h30 cùng ngày, ông bị đánh thức bởi nhiều tiếng xe cứu hỏa. Ra ngoài thì phát hiện cháy xảy ra tại khu lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng thì khói bốc ra nghi ngút, bên trong nhiều tiếng nổ vang lên. Cũng theo ông K., nơi xảy ra cháy là lán tạm, tập kết vật liệu xây dựng, bên ngoài được quây kín bởi tôn và chân tường được xây gạch.

Một nhân chứng khác, ông Mạnh (trú tại đường Bạch Đằng, thôn Văn Giáp), cũng cho báo trên hay rằng lực lượng cứu hỏa và công an xã đã có mặt rất nhanh sau khi vụ cháy xảy ra, nhưng do khu nhà bị quây kín bằng tôn và cửa chính ra vào kiên cố nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.