Tạm giữ hình sự Đặng Hà Vũ

Sau thời gian tập trung xác minh, vận động, đến nay, lần lượt 4 đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức sới bạc nằm sâu trong rừng keo thuộc xã Việt An, thành phố Đà Nẵng đã ra đầu thú cơ quan Công an TP Đà Nẵng và khai nhận toàn hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 20/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Việt An tổ chức huy động 50 cán bộ, chiến sỹ chia thành 03 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm đánh bạc và tổ chức đánh bạc nằm sâu trong rừng keo.

Để triệt xóa sới bạc này, cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án đã phải băng rừng lội suối, di chuyển hàng chục km đường đồi núi để tiếp cận sới bạc nhằm tránh sự phát hiện của các đối tượng cảnh giới.

Hiện trường vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại thời điểm bắt giữ. Ảnh: CA Đà Nẵng

Đến 16 giờ 30 ngày 20/8, các tổ tinh sát đã bất ngờ áp sát, “đánh úp” tụ điểm – bắt quả tang hành vi Tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Thời điểm triệt xóa, bắt quả tang, các tổ công tác giữ lại tại hiện trường 18 đối tượng, một số đối tượng khác lợi dụng địa hình hiểm trở đã bỏ chạy lên núi xung để lẩn trốn.

Trong số 18 đối tượng có các đối tượng bị tạm giữ, cơ quan Công an xác định Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Phước Vinh, Phạm Ngọc Tâm, Hồ Minh Sơn và Đỗ Quang Vinh (cúng trú tại thành phố Đà Nẵng) là các đối tượng trong nhóm tổ chức đánh bạc, 9 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc.

Còn lại Đặng Hà Vũ (SN 1984), Đặng Thiên Phước (SN 2001), Nguyễn Văn Sĩ và Nguyễn Anh Quốc Văn (cùng trú tại thành phố Đà Nẵng) được xác định trong nhóm tổ chức đánh bạc bỏ chạy khỏi hiện trường. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 192 triệu đồng (trong đó tiền trên chiếu bạc là hơn 8,6 triệu đồng).

4 đối tượng Đặng Hà Vũ, Đặng Thiên Phước, Nguyễn Anh Quốc Văn và Nguyễn Văn Sĩ (từ trái qua). Ảnh: CA Đà Nẵng

Với tinh thần kiên quyết truy bắt đến cùng số đối tượng có vai trò cầm đầu, tổ chức sới bạc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung lực lượng tổ chức xác minh, vận động các đối tượng tự nguyện ra đầu thú.

Theo đó, từ ngày 22 đến 25/8, 4 đối tượng trong nhóm chủ mưu cầm đầu tổ chức đánh bạc lần lượt ra đầu thú gồm: Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Anh Quốc Văn, Đặng Hà Vũ và Đặng Thiên Phước và khai nhận toàn hành vi “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức xóc đĩa tại xã Việt An vào ngày 20/8.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.