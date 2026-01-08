Tạm giữ hình sự chủ nhà hàng Chăm Chỉ và một nhân viên quản lý

Tối 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an phường Hội An Đông bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà hàng Chăm Chỉ Club (địa chỉ 47 Cửa Đại, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 5 thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, cần sa.

Kiểm tra tại bàn các đối tượng đang ngồi, lực lượng Công an thu giữ 1 gói thảo mộc cần sa và 1 điếu thuốc lá bên trong có chứa thảo mộc cần sa. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Cảnh sát đưa nhiều đối tượng về trụ sở để làm việc liên quan đến hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng kiểm tra các khu vực khác của nhà hàng, lực lượng Công an phát hiện Trịnh Tú Bình (SN 2000, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy Kiểm tra túi xách của Bình, Công an thu giữ 2 cục thảo mộc cần sa được gói giấy bạc và 1 cối xay.

Tiến hành khám xét nơi ở của Bình, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ khoảng 200g thảo mộc cần sa.

Đối tượng khai nhận đã nhiều lần bán cần sa cho khách đến Nhà hàng Chăm Chỉ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về cần sa đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Trịnh Tú Bình về hành vi "Mua bán trái phép chất cần sa".

Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra, phát hiện Trần Thanh Vinh (SN 2003, trú TP Huế) đang cất giấu 1 gói thảo mộc cần sa trong người.

Vinh khai mua cần sa của Trịnh Tú Bình với giá 3 triệu đồng để sử dụng, sau đó mang đến nhà hàng Chăm Chỉ tiếp tục sử dụng và có mời Trần Việt (SN 1991, trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng), quản lý của nhà hàng cùng tham gia.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự Trần Thanh Vinh về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Qua làm việc với chủ cơ sở là Trần Bản Thiện (SN 1986, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng) và nhân viên quản lý Trần Việt, cơ quan Công an xác định trong quá trình kinh doanh, vì mục đích lợi nhuận, Thiện đã cho khách sử dụng ma túy ngay tại cơ sở, cung cấp giấy bạc để khách cuốn cần sa sử dụng; bản thân Thiện và Việt cũng nhiều lần cùng khách sử dụng cần sa tại quán.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ hình sự Trần Bản Thiện và Trần Việt để điều tra về hành vi "Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



